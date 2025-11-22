Wu Dang Qi Gong MJC Héritan Mâcon

Wu Dang Qi Gong

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

“Les mouvements du bonheur” ou “we dang qi gong” nous permet de cultiver le calme et la sérénité de l’esprit, la détente et la relaxation du corps. Il est composé de 14 mouvements lents, d’une marche et de 5 postures statiques.

Animé par Françoise LETY, praticienne et spécialiste en Shiatsu et Don-In, diplomée de l’école IOKAI. Enseignante en Qi Gong, diplomée de l’IEQG. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Wu Dang Qi Gong

German : Wu Dang Qi Gong

Italiano :

Espanol :

L’événement Wu Dang Qi Gong Mâcon a été mis à jour le 2025-10-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès