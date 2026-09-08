Informations pratiques

Haguenau

Wutao

7 Rue du Rempart Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-15 18:00:00

fin : 2026-10-15 19:00:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17

Le Wutao est un art corporel contemporain global et unique, créé en France en 2000. Il se pratique debout, assis, au sol et se décline en 12 mouvements de base, accessibles à tous et toutes.

Le Wutao est un art corporel contemporain global et unique, créé en France en 2000. Il se pratique debout, assis, au sol et se décline en 12 mouvements de base, accessibles à tous et toutes. Pratiquer le Wutao, c’est onduler, inspirer et expirer, se déployer intégralement. Peu à peu… Le mouvement devient danse. Le geste devient sentiment. L’âme du corps s’éveille.

Les jeudis 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre de 18h à 19h .

7 Rue du Rempart Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 77 32 75 associationgraine@gmail.com

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English :

Wutao is a unique, holistic contemporary physical art form created in France in 2000. It is practiced while standing, sitting, or on the floor and consists of 12 basic movements that are accessible to everyone.

L’événement Wutao Haguenau a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau