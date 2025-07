WYLD’S MUSIC FESTIVAL Toulouse

Le festival est de retour au Port de l’Embouchure pour la 6e fois avec 3 jours & soirées alliant musiques, arts, chill, originalité, découvertes & partage !

Un programme bien garni de jour comme de nuit ! Avec une grande scène, une vingtaine de stars locales et nationales (DJs, producteurs, performeurs, comédiens), un village de créateurs, des jeux géants, des shows sportifs, des découvertes et curiosités, des coins chills et des foodtrucks locaux. De quoi s’amuser et passer un bon moment entre amis et en famille ! .

PORT DE L’EMBOUCHURE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie hello@wyld.cool

English :

The festival returns to the Port de l?Embouchure for the 6th time with 3 days & evenings of music, art, chill, originality, discovery & sharing!

German :

Mal mit 3 Tagen und Abenden, die Musik, Kunst, Chill, Originalität, Entdeckungen und Teilen miteinander verbinden

Italiano :

Il festival torna al Port de l’Embouchure per la sesta volta, con 3 giorni e notti di musica, arte, brivido, originalità, scoperta e condivisione!

Espanol :

El festival vuelve al Port de l’Embouchure por sexta vez, con 3 días y 3 noches de música, arte, chill, originalidad, descubrimiento y convivencia

