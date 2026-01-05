WYLL en concert L’Acousti’k Miniac-Morvan Vendredi 27 février, 20h00 TP = 10 € / TR = 5 € (- 12 ans)

à l’Acousti’k

[https://youtu.be/_4XSWD1l20w?si=eRqQ6v0ANFIOaNhE](https://youtu.be/_4XSWD1l20w?si=eRqQ6v0ANFIOaNhE)

Wyll a choisi dès son plus jeune âge de ne plus être montré du doigt pour son handicap mais pour sa musique. Son parcours est inspirant et lui a apporté force, humilité et bienveillance.

Auteur compositeur breton, passionné et sincère, il écrit chaque jour des chansons qui résonnent profondément avec nos expériences. Avec lui on se questionne, on est attentif au monde. Dès les premières notes, on découvre une personnalité hors norme et intègre. L’écriture est juste, engagée, à l’image de celui qui donne de son temps pour organiser des ateliers d’écriture.

Son message _**« croire en soi, oser, trouver sa place »**_.

C’est un artiste populaire qui captive toutes les générations avec sa voix timbrée chargée d’humanité, son flow, sa plume, sa fibre fédératrice !

Ce jeune poète urbain nous transperce l’âme. Avec ses prods percutantes, Il fait résonner les mots et les cœurs sur des musiques pop et solaires. Une pop au service des gens pour affronter la vie avec courage et énergie.

### Pour découvrir WYLL :

[https://www.youtube.com/@wyllmusic](https://www.youtube.com/@wyllmusic)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-27T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-27T21:30:00.000+01:00

1

https://www.miniac-morvan.fr/

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

