X-Mess Astéréotypie, Frustration & Justice Divine Post punk rock La Carène Brest

X-Mess Astéréotypie, Frustration & Justice Divine Post punk rock
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19 23:30:00
2025-12-19
Si vous aimez Bérurier Noir, Idles, Noir Boy Georges, ce concert est fait pour vous !
Trois groupes, trois intensités singulières. Une soirée à la croisée des voix et des chocs. Textes sans détour, énergie libre et esprit indé c’est la claque collective avant les guirlandes.
Informations pratiques
Ouverture des portes à 20h00, fermeture des portes à 00h00.
Réservation recommandée. .
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00
