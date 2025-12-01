X-Mess Astéréotypie, Frustration & Justice Divine Post punk rock La Carène Brest

X-Mess Astéréotypie, Frustration & Justice Divine Post punk rock

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19 23:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Si vous aimez Bérurier Noir, Idles, Noir Boy Georges, ce concert est fait pour vous !

Trois groupes, trois intensités singulières. Une soirée à la croisée des voix et des chocs. Textes sans détour, énergie libre et esprit indé c’est la claque collective avant les guirlandes.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 20h00, fermeture des portes à 00h00.

Réservation recommandée. .

+33 2 98 46 66 00

