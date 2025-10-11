Xaramela invite le choeur Vocal’Hyse Rue des lisses Bayonne
Xaramela invite le choeur Vocal’Hyse Rue des lisses Bayonne samedi 11 octobre 2025.
Xaramela invite le choeur Vocal’Hyse
Rue des lisses Eglise Saint André Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Le chœur Xaramela a le grand plaisir d’inviter le chœur Vocal’Hyse de Venerque en Haute-Garonne.
Un concert partagé en première partie par Xaramela, bien connu des Bayonnais dans un programme renouvelé.
En deuxième partie, ce sera au tour de Vocal’Hyse de nous présenter un beau répertoire et nous faire entendre les voix chaudes du Sud.
Venez nombreux ! .
Rue des lisses Eglise Saint André Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine xaramela.bayonne@gmail.com
