Xaramela invite le choeur Vocal’Hyse Rue des lisses Bayonne

Xaramela invite le choeur Vocal’Hyse

Rue des lisses Eglise Saint André Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Le chœur Xaramela a le grand plaisir d’inviter le chœur Vocal’Hyse de Venerque en Haute-Garonne.

Un concert partagé en première partie par Xaramela, bien connu des Bayonnais dans un programme renouvelé.

En deuxième partie, ce sera au tour de Vocal’Hyse de nous présenter un beau répertoire et nous faire entendre les voix chaudes du Sud.

Venez nombreux ! .

Rue des lisses Eglise Saint André Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine xaramela.bayonne@gmail.com

