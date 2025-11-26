XAVIER BAUX – MAGICIEN BLA BLA BAR Rezé

XAVIER BAUX – MAGICIEN Mercredi 26 novembre, 19h00 BLA BLA BAR Loire-Atlantique

Début : 2025-11-26T19:00:00 – 2025-11-26T21:00:00

Fin : 2025-11-26T19:00:00 – 2025-11-26T21:00:00

À seulement 17 ans, Xavier s’impose déjà comme un véritable prodige de la magie.

Il s’est produit dans des établissements emblématiques de Nantes (Le Cambronne, La Civelle, Hellcity, Warehouse…) et a déjà attiré l’attention de la presse locale.

Son spectacle propose une magie moderne, interactive et bluffante, qui mêle émotion, nostalgie et humour. Il offre une expérience unique, où l’impossible prend vie sous vos yeux.

Xavier est également membre et co-fondateur d’Infinity Magic, la première agence de magie du Grand Ouest.

https://www.instagram.com/xavier_magicien/

Lieu Chaleureux et Convivial.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Magie