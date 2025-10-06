XAVIER CONSTANTINE – Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt

XAVIER CONSTANTINE Début : 2026-03-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Découvrez I.A. : Intelligence Artificielle – Magie Réelle : Une fusion révolutionnaire de magie et technologie. Entrez dans une dimension où la magie défie les lois de la physique, présentée par le renommé Xavier Constantine, connus dans Incroyable Talent et Got Talent All Star .Ce spectacle unique en son genre mêle comédie cinématographique et réalité magique, offrant une exploration fascinante de l’intelligence artificielle et du voyage dans le temps. I.A. : Intelligence Artificielle – Magie Réelle vous embarque dans une histoire captivante où un conférencier, expert en temporalité, s’allie à une intelligence artificielle prédictive. Ce duo improbable brise les frontières du réel, introduisant le public à une série d’effets magiques époustouflants, y compris la téléportation à travers l’espace et le temps, pour une expérience immersive et révélatrice.Grâce à une mise en scène spectaculaire combinant magie holographique et interactions avec une intelligence artificielle , Xavier Constantine réinvente l’art de la magie.Les spectateurs sont invités à une réflexion sur notre relation au temps et à la technologie, tout en profitant d’un spectacle riche en humour, en émerveillement et en surprises.

Théâtre de la Clarté 74, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt 92