XAVIER DELARUE – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

XAVIER DELARUE Début : 2026-01-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Le premier spectacle « Origine » de Xavier Delarue offre un savant mélange de sketchs et de stand-up, abordant des thèmes variés…Tels que la mixité, le milieu people, son expérience médiatique, la banlieue et son environnement familial.Avec un style unique mêlant satire sociale, humour absurde et une pointe de provocation, Xavier Delarue s’est imposé comme l’un des humoristes les plus prometteurs de sa génération.Avant de faire rire les foules, Xavier a eu plusieurs vies.Ancien joueur de basket professionnel, participant mémorable de la première saison de « Secret Story » et comédien dans la série à succès « Les Mystères de l’amour ».Ces expériences variées lui ont permis de développer une vision unique du monde, qu’il partage avec humour et intelligence sur scène.

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64