XAVIER RUDD – CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT Annemasse samedi 11 octobre 2025.

XAVIER RUDD Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Multi-instrumentiste surdoué, Xavier Rudd est l’un des éléments majeurs de la scène folk australienne. Auteur/compositeur de talent, il s’est découvert dès son plus jeune âge une attirance particulière pour le rock et le folk, mais surtout pour la musique traditionnelle aborigène. Amoureux des grands espaces, le chanteur australien les convoque depuis toujours avec espoir et respect. Au fil de son parcours il a conquis de nombreux fans dans le monde entier, de l’Australie à l’Europe, du Japon à l’Amérique du Nord. Armé de sa voix douce, de sa guitare acoustique, de ses didgeridoos et de ses percussions, Xavier Rudd sait conter des histoires et ensorceler les foules. Mélant musique traditionnelle aborigène et instruments classique comme la guitare ou l’harmonica, il est devenu une figure récurrente des festivals de world music et offre au public une ode à la liberté, en célébrant les éléments dans une ambiance musicale solaire.

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74