XCO VTT du GARLABAN Aubagne
XCO VTT du GARLABAN Aubagne dimanche 19 avril 2026.
XCO VTT du GARLABAN
Dimanche 19 avril 2026 à partir de 9h. Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Venez participer la course de VTT pendant @thecyclingevent d’AubagneSportifs
Format Olympique, boucle de 6km.
Nombre de places limité à 150 participants.
Classement par catégories Femmes -Poussins Pupilles Benjamins -Minimes Cadets Junior Espoir Séniors Masters 1,2,3,4,5 .
Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Take part in the mountain bike race during @thecyclingevent d’Aubagne
German :
Nehmen Sie am Mountainbike-Rennen während des @thecyclingevent d’Aubagne teil
Italiano :
Venite a partecipare alla gara di mountain bike durante @thecyclingevent ad Aubagne
Espanol :
Ven a participar en la carrera de bicicleta de montaña durante @thecyclingevent en Aubagne
