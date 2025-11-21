XCO VTT du GARLABAN Aubagne

XCO VTT du GARLABAN

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 9h. Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Venez participer la course de VTT pendant @thecyclingevent d’AubagneSportifs

Format Olympique, boucle de 6km.

Nombre de places limité à 150 participants.

Classement par catégories Femmes -Poussins Pupilles Benjamins -Minimes Cadets Junior Espoir Séniors Masters 1,2,3,4,5 .

Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Take part in the mountain bike race during @thecyclingevent d’Aubagne

German :

Nehmen Sie am Mountainbike-Rennen während des @thecyclingevent d’Aubagne teil

Italiano :

Venite a partecipare alla gara di mountain bike durante @thecyclingevent ad Aubagne

Espanol :

Ven a participar en la carrera de bicicleta de montaña durante @thecyclingevent en Aubagne

