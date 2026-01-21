Xénomorphe : Exposition collective d’illustration, sculpture et installation La galerie de BosKop Lyon 6 février – 6 mars Entrée libre

Exposition Xénomorphe réunit 30 artistes autour de 40 œuvres (illustrations, sculptures, installations). Une exploration des figures de l’Autre et du monstre, entre science-fiction et corps hybrides.

**Du 6 février au 13 mars 2026, la galerie BosKop accueille XÉNOMORPHE, une exposition collective explorant les corps hybrides, les créatures organiques, la biomécanique et les imaginaires de la science-fiction, hérités ou contaminés par Alien.**

Dessin · Illustration · Sculpture · Installation · Vidéo

Plus de 40 œuvres exposées

Lyon 7e

Illustration · dessin · arts graphiques

* Azarias

* Loïk Bihan

* Tilio Bonnefoy

* Nathan Clément

* Ninon Deruette

* Sam Ectoplasm

* Emilie « Emy » Garcia

* La Fille Renne

* Globule

* Hugo Gravel

* Alex Henry

* Pierre Ignaszewski

* François Labourdette

* Anthony Lachanat

* Boris Moncel

* Nihil

* Placide Suspirii

* Marianne Plasse

* Studios Bouluche

* Thomy Lombard

* Stany

* Yharnam

Avec une sélection d’élèves et ancien·nes élèves de Bellecour École

**Installations · formes hybrides · sculptures**

* Virginie Gribouilli

* Hellahag

* Romain Lardanchet (Mécamorphose)

* Ilhana Nowak

* Patrice « Pit » Hubert

* Brume Allegrini — Vision Organopsychéenne

___________________________

Autour de l’exposition Xénomorphe, une programmation culturelle riche et variée est proposée tout au long de la période.

Elle comprend un vernissage festif avec performances artistiques, des projections de films et soirées cinéma thématiques, des discussions autour de la science-fiction et de l’horreur, ainsi que des événements ludiques comme des quiz et des soirées VHS.

L’exposition se prolonge également hors les murs avec une présentation dédiée au concept art et au design de créatures. Des jeux de rôle immersifs et une murder party invitent enfin le public à vivre ces univers de manière participative et conviviale.

___________________________

Dates : Du vendredi 06 février au vendredi 13 mars 2026

La Galerie de BosKop – 60 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e

Accès libre | Voir les horaires d’ouverture de la galerie

___________________________

Organisé par la Galerie de BosKop.

En partenariat avec :

* le Festival Les Intergalactiques.

* Bellecour Ecole.

* Bounelli’s Production.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T19:30:00.000+01:00

1

https://boskop.org/exposition-xenomorphe/

La galerie de BosKop 60 rue Sébastien Gryphe Lyon 7e Arrondissement Lyon 69007 Métropole de Lyon



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

