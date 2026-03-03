Xiberoa kantüz wazoo, folk festif auvvergnat Jaï alaï Mauléon-Licharre
Xiberoa kantüz wazoo, folk festif auvvergnat Jaï alaï Mauléon-Licharre jeudi 30 avril 2026.
Xiberoa kantüz wazoo, folk festif auvvergnat
Jaï alaï 2 allée du 8 mai 1945 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Xeberoko zohardia vous invite à Mauléon.
Comme chaque année, les membres de l’association ont préparé un excellent programme pour accueillir le printemps. En première partie, le groupe Bedatse liliak . En deuxième partie, Wazoo, folk festif auvergnat. Les réservations sont conseillées. Billetterie dans les bureaux de l’office de tourisme. .
Jaï alaï 2 allée du 8 mai 1945 Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
