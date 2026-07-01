Xiberoko txapelgoa parties de pelote à main nue Lichans-Sunhar
samedi 25 juillet 2026 · Lichans-Sunhar
Informations pratiques
Lichans-Sunhar
Xiberoko txapelgoa parties de pelote à main nue
Fronton Lichans-Sunhar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le traditionnel tournoi de pelote à main nue de Soule se déroule à Lichans.
Voici les horaires
– 17 h Negueloua et Cabane contre Récalt et Mora,
– 18 h Benedit et Harbustan contre Prat et Etchegaray.
Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous. .
Fronton Lichans-Sunhar 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Xiberoko txapelgoa parties de pelote à main nue
L’événement Xiberoko txapelgoa parties de pelote à main nue Lichans-Sunhar a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque