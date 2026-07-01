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AGENDA · Lichans-Sunhar

Xiberoko txapelgoa parties de pelote à main nue Lichans-Sunhar

samedi 25 juillet 2026 · Lichans-Sunhar

Xiberoko txapelgoa parties de pelote à main nue Lichans-Sunhar

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Fronton
Ville
64470 Lichans-Sunhar
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Lichans-Sunhar

Xiberoko txapelgoa parties de pelote à main nue

Fronton Lichans-Sunhar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le traditionnel tournoi de pelote à main nue de Soule se déroule à Lichans.
Voici les horaires
– 17 h Negueloua et Cabane contre Récalt et Mora,
– 18 h Benedit et Harbustan contre Prat et Etchegaray.
Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous.   .

Fronton Lichans-Sunhar 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

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English : Xiberoko txapelgoa parties de pelote à main nue

L’événement Xiberoko txapelgoa parties de pelote à main nue Lichans-Sunhar a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque