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Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Alos-Sibas-Abense

samedi 22 août 2026 · Alos-Sibas-Abense

Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Alos-Sibas-Abense

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Fronton
Ville
64470 Alos-Sibas-Abense
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Alos-Sibas-Abense

Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue

Fronton Alos-Sibas-Abense Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le traditionnel tournoi de pelote à main nue de Soule se déroule à Abense-de-Haut.
Voici les horaires
– 16 h = Arhex et Elissalde contre Arhex et Carriquirriborde,
– 17 h = Berrogain et Jaureguy contre Aguerre et Arbeletche.
Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous.   .

Fronton Alos-Sibas-Abense 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

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English : Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue

L’événement Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Alos-Sibas-Abense a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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