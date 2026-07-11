Informations pratiques

Alos-Sibas-Abense

Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue

Fronton Alos-Sibas-Abense Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le traditionnel tournoi de pelote à main nue de Soule se déroule à Abense-de-Haut.

Voici les horaires

– 16 h = Arhex et Elissalde contre Arhex et Carriquirriborde,

– 17 h = Berrogain et Jaureguy contre Aguerre et Arbeletche.

Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous. .

Fronton Alos-Sibas-Abense 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue

L’événement Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Alos-Sibas-Abense a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque