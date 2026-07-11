Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Alos-Sibas-Abense
samedi 22 août 2026 · Alos-Sibas-Abense
Informations pratiques
Alos-Sibas-Abense
Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue
Fronton Alos-Sibas-Abense Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le traditionnel tournoi de pelote à main nue de Soule se déroule à Abense-de-Haut.
Voici les horaires
– 16 h = Arhex et Elissalde contre Arhex et Carriquirriborde,
– 17 h = Berrogain et Jaureguy contre Aguerre et Arbeletche.
Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous. .
Fronton Alos-Sibas-Abense 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue
L’événement Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Alos-Sibas-Abense a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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