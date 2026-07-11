Informations pratiques

Musculdy

Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue (demi-finales)

Fronton Musculdy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le traditionnel tournoi de pelote à main nue se déroule à Musculdy où se joueront les demi-finales.

Voici les horaires

– 3ème série = 11 h

– 2ème série = 16 h

– 1ère série = 17 h

Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous. .

Fronton Musculdy 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue (demi-finales)

L’événement Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue (demi-finales) Musculdy a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque