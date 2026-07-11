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Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

samedi 29 août 2026 · Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Fronton
Ville
64470 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue

Fronton Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 11:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Le traditionnel tournoi de pelote à main nue de Soule se déroule à Lacarry.
Voici les horaires
– 3ème série = 11 h.
Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous.   .

Fronton Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

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English : Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue

L’événement Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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