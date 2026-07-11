Informations pratiques

Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue

Fronton Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le traditionnel tournoi de pelote à main nue de Soule se déroule à Lacarry.

Voici les horaires

– 3ème série = 11 h.

Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous. .

Fronton Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue

L’événement Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque