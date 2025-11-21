XIibalba n°005 “Bullshit jobs” CRICO Marseille 1er Arrondissement

XIibalba n°005 “Bullshit jobs”

Vendredi 21 novembre 2025 de 18h à 22h.

Samedi 22 novembre 2025 de 14h à 20h.

Dimanche 23 novembre 2025 de 14h à 18h. CRICO 18 rue Farjon Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’heure de la 5ᵉ édition de Xibalba a sonné, et cette fois, le hasard nous a gentiment refilé le thème “Bullshit Jobs” ! Venez à l’Espace CRICO découvrir ce que les membres du collectif auront pondu à partir de cette proposition… ou pas !

Le Xibalba est un terme issu de la mythologie maya désignant le monde souterrain, un monde jonché d’épreuves et dont il est quasi impossible d’en sortir. Le collectif d’artistes CRICO s’est emparé de ce terme pour désigner l’allégorie d’un tourbillon perturbant les pratiques de chaque membre du collectif.





Les propositions du public restent éternellement dans le XIBALBA, et viennent nourrir le processus de création collective mené par CRICO. Chaque 6 mois, un événement participatif et inclusif est organisé par le collectif qui propose à son public une expérience unique, matérialisant le Xibalbá, et qui se clôture par un tirage au sort révélant la prochaine thématique.





Avec Timothée Monier, Elias Kurdy, Hannibal Nseir, Beatrice Leitonaite, .

CRICO 18 rue Farjon Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur crico.contact@gmail.com

English :

It’s time for the 5th edition of Xibalba, and this time we’ve been kindly given the theme: Bullshit Jobs! Come to Espace CRICO to find out what the members of the collective have come up with based on this proposal? or not!

German :

Ausgabe von Xibalba hat begonnen, und dieses Mal hat uns der Zufall das Thema Bullshit Jobs zugeteilt Kommen Sie in den Espace CRICO und entdecken Sie, was die Mitglieder des Kollektivs aus diesem Vorschlag gemacht haben oder auch nicht!

Italiano :

È arrivato il momento della quinta edizione di Xibalba, e questa volta ci è stato gentilmente assegnato il tema: Bullshit Jobs! Venite all’Espace CRICO per scoprire che cosa hanno ideato i membri del collettivo sulla base di questa proposta… oppure no!

Espanol :

Llega la 5ª edición de Xibalba, y esta vez nos han cedido amablemente el tema: ¡Trabajos de mierda! Acércate al Espacio CRICO para descubrir qué han ideado los miembros del colectivo a partir de esta propuesta… ¡o no!

