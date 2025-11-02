Xilaba concours de Bertsulari Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube

Xilaba concours de Bertsulari

Le bertsularisme est l’art basque d’improviser des vers chantés. Autrefois pratiqué par des hommes issus de milieux ruraux modestes, il s’est ouvert à tous les âges, sexes et origines sociales. L’improvisateur, ou bertsulari, captive son public par son esprit vif, sa culture et sa mémoire. Il compose sur le moment des poèmes rimés à partir d’un thème imposé, mêlant rigueur technique et créativité. Aujourd’hui, cette tradition vivante, autrefois cantonnée aux bars et villages, s’est modernisée les femmes y participent activement, et la pratique s’est professionnalisée tout en restant un pilier de la culture basque.

Nous vous attendons nombreux pour la 2ème phase éliminatoire du championnat.

