Xilaba concours de Bertsulari Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube
Xilaba concours de Bertsulari Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube dimanche 21 décembre 2025.
Xilaba concours de Bertsulari
Salle La Perle 29 Avenue de la Basse Navarre Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Le bertsularisme est l’art basque d’improviser des vers chantés. Autrefois pratiqué par des hommes issus de milieux ruraux modestes, il s’est ouvert à tous les âges, sexes et origines sociales. L’improvisateur, ou bertsulari, captive son public par son esprit vif, sa culture et sa mémoire. Il compose sur le moment des poèmes rimés à partir d’un thème imposé, mêlant rigueur technique et créativité. Aujourd’hui, cette tradition vivante, autrefois cantonnée aux bars et villages, s’est modernisée les femmes y participent activement, et la pratique s’est professionnalisée tout en restant un pilier de la culture basque.
Nous vous attendons nombreux pour la 2ème phase éliminatoire du championnat.
Réservation obligatoire. .
Salle La Perle 29 Avenue de la Basse Navarre Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
English : Xilaba concours de Bertsulari
German : Xilaba concours de Bertsulari
Italiano :
Espanol : Xilaba concours de Bertsulari
L’événement Xilaba concours de Bertsulari Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque