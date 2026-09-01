Xito VTT Ainhoa Salle Elkartetxea Ainhoa

Informations pratiques

Ainhoa

Xito VTT Ainhoa

Salle Elkartetxea 10 Herriko etxeko inta Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Deux circuits VTT : 13km et 38km avec ravitaillements, départ entre 8h et 8h30 de la salle Elkartetxea. Inscriptions sur place. Buvette et restauration.

Randonnée pédestre de 12km, départ à 8h30. .

Salle Elkartetxea 10 Herriko etxeko inta Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99

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English : Xito VTT Ainhoa

L’événement Xito VTT Ainhoa Ainhoa a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque