Xito VTT Ainhoa Salle Elkartetxea Ainhoa
dimanche 20 septembre 2026 · Salle Elkartetxea · Ainhoa
Informations pratiques
Ainhoa
Xito VTT Ainhoa
Salle Elkartetxea 10 Herriko etxeko inta Ainhoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Deux circuits VTT : 13km et 38km avec ravitaillements, départ entre 8h et 8h30 de la salle Elkartetxea. Inscriptions sur place. Buvette et restauration.
Randonnée pédestre de 12km, départ à 8h30. .
Salle Elkartetxea 10 Herriko etxeko inta Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99
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English : Xito VTT Ainhoa
L’événement Xito VTT Ainhoa Ainhoa a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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