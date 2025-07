XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE ALTRE FOLLIE Narbonne

Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 175 – 175 – 185 EUR

Début : 2025-07-16 21:30:00

2025-07-16

La XIXème édition du Festival Musique et Histoire pour un « Hommage à la diversité » aura lieu du 15 au 18 Juillet à l’Abbaye de Fontfroide, sous la direction de Jordi Savall, avec la participation des ensembles Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, le Tembembe Ensemble Continuo et de nombreux artistes invités. Les concerts auront lieu à 18h et 21h30.

L’ART DE LA VARIATION & L’IMPROVISATION de l’Ancienne Europe au Nouveau Monde

En 1998 déjà, Jordi Savall dévoilait le lent processus de récupération de la culture populaire par les cours d’Europe. Il le faisait à travers le thème de la Folia, qui illustrait parfaitement ce phénomène récurrent entre le XVe et le XVIIe siècles. La folía est une danse d’origine portugaise, dont on pourrait traduire le nom par amusement débridé ou folie . D’abord associé à des figures populaires (bergers, paysans…), ce style se voit être assimilé au répertoire de cour. De fil en aiguille, la folía rythme ainsi mariages, naissances et autres cérémonies nobles des XVIe et XVIIe siècles. À cette période, la popularité des danses ibériques telles que la folia et le fandango s’est répandue sur tout le continent. Les galions espagnols et portugais ont transporté cette musique au-delà de l’océan, où elle a pris son essor dans les colonies. Inversement, les jácaras, guarachas et les canario ont inspiré de nombreux compositeurs européens. Jordi Savall, Andrew Lawrence-King, Xavier Diaz Latorre et David Mayoral de l’ensemble Hespèrion XXI nous plongent dans un siècle de musique axée sur la variation et l’improvisation, depuis les premières folia de Diego Ortiz et le travail de guitare pionnier de Gaspar Sanz en passant par le Fandango de Santiago de Murcia et le flamboyant Jarabe Loco d’Antonio Valente. Ce sera l’occasion pour les musiciens d’exposer avec sensibilité leur virtuosité. Un programme qu’ on ne se lasse pas d’écouter toujours accueilli avec grand succès….

Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 50 47 concert@fontfroide.com

English :

The XIXth edition of the Festival Musique et Histoire for a « Tribute to Diversity » will take place from July 15 to 18 at the Abbaye de Fontfroide, under the direction of Jordi Savall, with the participation of the ensembles Hespèrion XXI, the Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, the Tembembe Ensemble Continuo and numerous guest artists. Concerts at 6 pm and 9:30 pm.

THE ART OF VARIATION & IMPROVISATION from Old Europe to the New World

As long ago as 1998, Jordi Savall revealed the slow process by which popular culture was reclaimed by the courts of Europe. He did so through the theme of Folia, a perfect illustration of this recurring phenomenon between the 15th and 17th centuries. Folia is a dance of Portuguese origin, whose name can be translated as « unbridled fun » or « madness ». Initially associated with popular figures (shepherds, peasants, etc.), the style came to be assimilated into the courtly repertoire. One thing led to another, and folía became the rhythm of weddings, births and other noble ceremonies in the 16th and 17th centuries. By this time, the popularity of Iberian dances such as folia and fandango had spread across the continent. Spanish and Portuguese galleons carried this music across the ocean, where it flourished in the colonies. Conversely, jácaras, guarachas and canarios inspired many European composers. Jordi Savall, Andrew Lawrence-King, Xavier Diaz Latorre and David Mayoral of the Hespèrion XXI ensemble plunge us into a century of music based on variation and improvisation, from the early folia of Diego Ortiz and the pioneering guitar work of Gaspar Sanz to Santiago de Murcia’s Fandango and Antonio Valente’s flamboyant Jarabe Loco. This will be an opportunity for the musicians to display their virtuosity with sensitivity. A program we never tire of listening to, always greeted with great success?

German :

Die XIX. Ausgabe des Festivals Musik und Geschichte für eine « Hommage an die Vielfalt » findet vom 15. bis 18. Juli in der Abbaye de Fontfroide unter der Leitung von Jordi Savall und unter Mitwirkung der Ensembles Hespèrion XXI, Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, des Tembembe Ensemble Continuo und zahlreicher Gastkünstler statt. Die Konzerte finden um 18 Uhr und 21.30 Uhr statt.

DIE KUNST DER VARIATION & IMPROVISATION vom Alten Europa zur Neuen Welt

Bereits 1998 enthüllte Jordi Savall den langsamen Prozess der Vereinnahmung der Volkskultur durch die Höfe Europas. Er tat dies anhand des Themas der Folia, das dieses zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert immer wiederkehrende Phänomen perfekt veranschaulichte. Die Folia ist ein Tanz portugiesischen Ursprungs, dessen Name mit « ungezügelter Spaß » oder « Wahnsinn » übersetzt werden kann. Zunächst wurde der Stil mit volkstümlichen Figuren (Hirten, Bauern usw.) in Verbindung gebracht, später wurde er in das höfische Repertoire aufgenommen. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden Hochzeiten, Geburten und andere adlige Zeremonien immer häufiger von der Folía begleitet. In dieser Zeit verbreitete sich die Popularität iberischer Tänze wie Folia und Fandango auf dem gesamten Kontinent. Die spanischen und portugiesischen Galeonen brachten diese Musik über den Ozean, wo sie in den Kolonien ihren Aufschwung nahm. Umgekehrt inspirierten die Jácaras, Guarachas und Canarios viele europäische Komponisten. Jordi Savall, Andrew Lawrence-King, Xavier Diaz Latorre und David Mayoral vom Ensemble Hespèrion XXI lassen uns in ein Jahrhundert der auf Variation und Improvisation ausgerichteten Musik eintauchen, von den frühen Folia von Diego Ortiz und der bahnbrechenden Gitarrenarbeit von Gaspar Sanz über den Fandango von Santiago de Murcia bis hin zu Antonio Valentes flamboyantem Jarabe Loco. Die Musiker haben die Gelegenheit, ihre Virtuosität auf einfühlsame Weise zu präsentieren. Ein Programm, das immer wieder mit großem Erfolg aufgenommen wird.

Italiano :

La 19ª edizione del Festival Musique et Histoire, un « Omaggio alla diversità », si svolgerà dal 15 al 18 luglio presso l’Abbazia di Fontfroide, sotto la direzione di Jordi Savall, con la partecipazione degli ensemble Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, il Tembembe Ensemble Continuo e numerosi artisti ospiti. I concerti si terranno alle 18.00 e alle 21.30.

L’ARTE DELLA VARIAZIONE E DELL’IMPROVVISAZIONE dall’Antica Europa al Nuovo Mondo

Già nel 1998 Jordi Savall aveva rivelato il lento processo di recupero della cultura popolare da parte delle corti europee. Lo fece attraverso il tema della Folia, che illustrava perfettamente questo fenomeno ricorrente tra il XV e il XVII secolo. La Folia è una danza di origine portoghese, il cui nome potrebbe essere tradotto come « divertimento sfrenato » o « follia ». Inizialmente associato a figure popolari (pastori, contadini, ecc.), lo stile venne assimilato nel repertorio di corte. Una cosa tira l’altra e la folía viene utilizzata per matrimoni, nascite e altre cerimonie nobiliari nel XVI e XVII secolo. A quel punto, la popolarità delle danze iberiche come la folia e il fandango si era diffusa in tutto il continente. I galeoni spagnoli e portoghesi portarono questa musica oltreoceano, dove fiorì nelle colonie. Al contrario, jácaras, guarachas e canarios hanno ispirato molti compositori europei. Jordi Savall, Andrew Lawrence-King, Xavier Diaz Latorre e David Mayoral dell’ensemble Hespèrion XXI ci immergono in un secolo di musica basata sulla variazione e sull’improvvisazione, dalla prima folia di Diego Ortiz e dal lavoro pionieristico di Gaspar Sanz alla Fandango di Santiago de Murcia e al fiammeggiante Jarabe Loco di Antonio Valente. Sarà un’occasione per i musicisti di mostrare il loro virtuosismo con sensibilità. È un programma che non ci stanchiamo mai di ascoltare e che viene sempre accolto con grande entusiasmo ».

Espanol :

La 19ª edición del Festival Musique et Histoire, « Homenaje a la diversidad », tendrá lugar del 15 al 18 de julio en la Abadía de Fontfroide, bajo la dirección de Jordi Savall, con la participación de los conjuntos Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, el Tembembe Ensemble Continuo y numerosos artistas invitados. Los conciertos tendrán lugar a las 18.00 y a las 21.30 horas.

EL ARTE DE LA VARIACIÓN Y LA IMPROVISACIÓN de la Antigua Europa al Nuevo Mundo

Ya en 1998, Jordi Savall desveló el lento proceso por el que las cortes europeas recuperaron la cultura popular. Lo hizo a través del tema de la Folía, que ilustraba perfectamente este fenómeno recurrente entre los siglos XV y XVII. La Folía es una danza de origen portugués, cuyo nombre podría traducirse como « diversión desenfrenada » o « locura ». Inicialmente asociado a figuras populares (pastores, campesinos, etc.), el estilo acabó asimilándose al repertorio cortesano. Una cosa llevó a la otra, y la folía se utilizó en bodas, nacimientos y otras ceremonias nobiliarias en los siglos XVI y XVII. Para entonces, la popularidad de bailes ibéricos como la folía y el fandango se había extendido por todo el continente. Los galeones españoles y portugueses transportaron esta música al otro lado del océano, donde floreció en las colonias. A la inversa, jácaras, guarachas y canarios han inspirado a muchos compositores europeos. Jordi Savall, Andrew Lawrence-King, Xavier Diaz Latorre y David Mayoral, del conjunto Hespèrion XXI, nos sumergen en un siglo de música basada en la variación y la improvisación, desde la temprana folía de Diego Ortiz y la pionera obra para guitarra de Gaspar Sanz hasta el Fandango de Santiago de Murcia y el extravagante Jarabe Loco de Antonio Valente. Será una oportunidad para que los músicos muestren su virtuosismo con sensibilidad. Es un programa que no nos cansamos de escuchar y que siempre es muy bien acogido?

