XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE CHEMINS DE L’ÂME Narbonne

XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE CHEMINS DE L’ÂME Narbonne jeudi 17 juillet 2025.

XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE CHEMINS DE L’ÂME

Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 64 – 64 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

La XIXème édition du Festival Musique et Histoire pour un « Hommage à la diversité » aura lieu du 15 au 18 Juillet à l’Abbaye de Fontfroide, sous la direction de Jordi Savall, avec la participation des ensembles Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, le Tembembe Ensemble Continuo et de nombreux artistes invités. Les concerts auront lieu à 18h et 21h30.

OEuvres de Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Edward Elgar, Arvo Pärt, Patricia van Ness, Bernat Vivancos, Mateu Fletxa, el Vell

.

Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 50 47 concert@fontfroide.com

English :

The XIXth edition of the Festival Musique et Histoire for a « Tribute to Diversity » will take place from July 15 to 18 at the Abbaye de Fontfroide, under the direction of Jordi Savall, with the participation of the ensembles Hespèrion XXI, the Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, the Tembembe Ensemble Continuo and numerous guest artists. Concerts at 6 pm and 9:30 pm.

Works by Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Edward Elgar, Arvo Pärt, Patricia van Ness, Bernat Vivancos, Mateu Fletxa, el Vell

German :

Die XIX. Ausgabe des Festivals Musik und Geschichte für eine « Hommage an die Vielfalt » findet vom 15. bis 18. Juli in der Abbaye de Fontfroide unter der Leitung von Jordi Savall und unter Mitwirkung der Ensembles Hespèrion XXI, Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, des Tembembe Ensemble Continuo und zahlreicher Gastkünstler statt. Die Konzerte finden um 18 Uhr und 21.30 Uhr statt.

Werke von Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Edward Elgar, Arvo Pärt, Patricia van Ness, Bernat Vivancos, Mateu Fletxa, el Vell

Italiano :

La 19ª edizione del Festival Musique et Histoire, un « Omaggio alla diversità », si svolgerà dal 15 al 18 luglio presso l’Abbazia di Fontfroide, sotto la direzione di Jordi Savall, con la partecipazione degli ensemble Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, il Tembembe Ensemble Continuo e numerosi artisti ospiti. I concerti si terranno alle 18.00 e alle 21.30.

Opere di Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Edward Elgar, Arvo Pärt, Patricia van Ness, Bernat Vivancos, Mateu Fletxa, el Vell

Espanol :

La 19ª edición del Festival Musique et Histoire, « Homenaje a la diversidad », tendrá lugar del 15 al 18 de julio en la Abadía de Fontfroide, bajo la dirección de Jordi Savall, con la participación de los conjuntos Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, el Tembembe Ensemble Continuo y numerosos artistas invitados. Los conciertos tendrán lugar a las 18.00 y a las 21.30 horas.

Obras de Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Edward Elgar, Arvo Pärt, Patricia van Ness, Bernat Vivancos, Mateu Fletxa, el Vell

L’événement XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE CHEMINS DE L’ÂME Narbonne a été mis à jour le 2025-07-03 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT