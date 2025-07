XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE HOMMAGE À MARCO POLO Narbonne

La XIXème édition du Festival Musique et Histoire pour un « Hommage à la diversité » aura lieu du 15 au 18 Juillet à l’Abbaye de Fontfroide, sous la direction de Jordi Savall, avec la participation des ensembles Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, le Tembembe Ensemble Continuo et de nombreux artistes invités. Les concerts auront lieu à 18h et 21h30.

Jordi Savall, Hespèrion XXI et quelques membres d’Orpheus 21 ont commémoré en 2024, le 700ième anniversaire du décès de l’explorateur vénitien, dans le cadre de la 18ème édition du festival Musique et Histoire pour un dialogue interculturel à l’Abbaye de Fontfroide. Le programme portait sur la première partie du voyage de Marco Polo allant de 1271 à 1295. Dans une perspective historique, jordi Savall et tous ces musiciens d’origines diverses nous présenteront un programme singulier et haut en couleurs qui montrera combien chaque pays, chaque culture regorgent de musiques et d’instruments surprenants. Ce concert nous fera voyager dans ces époques lointaines, en nous transportant dans l’univers exotique de Marco Polo.

Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 50 47 concert@fontfroide.com

English :

The XIXth edition of the Festival Musique et Histoire for a « Tribute to Diversity » will take place from July 15 to 18 at the Abbaye de Fontfroide, under the direction of Jordi Savall, with the participation of the ensembles Hespèrion XXI, the Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, the Tembembe Ensemble Continuo and numerous guest artists. Concerts at 6 pm and 9:30 pm.

Jordi Savall, Hespèrion XXI and some members of Orpheus 21 commemorated the 700th anniversary of the Venetian explorer?s death in 2024, as part of the 18th edition of the « Music and History for Intercultural Dialogue » festival at Fontfroide Abbey. The program focused on the first part of Marco Polo?s voyage, from 1271 to 1295. From a historical perspective, jordi Savall and all these musicians of diverse origins will present us with a singular and colorful program, showing how each country and culture abounds in surprising music and instruments. This concert will take us on a journey to faraway times, transporting us to the exotic world of Marco Polo.

German :

Die XIX. Ausgabe des Festivals Musik und Geschichte für eine « Hommage an die Vielfalt » findet vom 15. bis 18. Juli in der Abbaye de Fontfroide unter der Leitung von Jordi Savall und unter Mitwirkung der Ensembles Hespèrion XXI, Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, des Tembembe Ensemble Continuo und zahlreicher Gastkünstler statt. Die Konzerte finden um 18 Uhr und 21.30 Uhr statt.

Jordi Savall, Hespèrion XXI und einige Mitglieder von Orpheus 21 gedachten 2024 des 700. Todestages des venezianischen Entdeckers im Rahmen der 18. Ausgabe des Festivals « Musik und Geschichte für einen interkulturellen Dialog » in der Abtei von Fontfroide. Das Programm befasste sich mit dem ersten Teil von Marco Polos Reise, die von 1271 bis 1295 dauerte. Aus dieser historischen Perspektive werden Jordi Savall und die Musiker aus verschiedenen Ländern ein einzigartiges und farbenfrohes Programm präsentieren, das zeigt, dass jedes Land und jede Kultur eine Fülle an überraschender Musik und Instrumenten zu bieten hat. Dieses Konzert wird uns in ferne Epochen und in die exotische Welt von Marco Polo entführen.

Italiano :

La 19ª edizione del Festival Musique et Histoire, un « Omaggio alla diversità », si svolgerà dal 15 al 18 luglio presso l’Abbazia di Fontfroide, sotto la direzione di Jordi Savall, con la partecipazione degli ensemble Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, il Tembembe Ensemble Continuo e numerosi artisti ospiti. I concerti si terranno alle 18.00 e alle 21.30.

Nel 2024, Jordi Savall, Hespèrion XXI e alcuni membri di Orpheus 21 hanno commemorato il 700° anniversario della morte dell’esploratore veneziano, nell’ambito della 18ª edizione del festival « Musica e storia per il dialogo interculturale » presso l’Abbazia di Fontfroide. Il programma si è concentrato sulla prima parte del viaggio di Marco Polo, dal 1271 al 1295. Da una prospettiva storica, Jordi Savall e tutti questi musicisti di origini diverse presenteranno un programma singolare e colorato che mostrerà quanto ogni paese e ogni cultura abbiano da offrire in termini di musica e strumenti sorprendenti. Questo concerto ci porterà in un viaggio in epoche lontane, trasportandoci nell’esotico mondo di Marco Polo.

Espanol :

La 19ª edición del Festival Musique et Histoire, « Homenaje a la diversidad », tendrá lugar del 15 al 18 de julio en la Abadía de Fontfroide, bajo la dirección de Jordi Savall, con la participación de los conjuntos Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, el Tembembe Ensemble Continuo y numerosos artistas invitados. Los conciertos tendrán lugar a las 18.00 y a las 21.30 horas.

En 2024, Jordi Savall, Hespèrion XXI y varios miembros de Orpheus 21 conmemoraron el 700 aniversario de la muerte del explorador veneciano, en el marco de la 18ª edición del festival « Música e Historia para el Diálogo Intercultural » en la Abadía de Fontfroide. El programa se centró en la primera parte del viaje de Marco Polo, de 1271 a 1295. Desde una perspectiva histórica, Jordi Savall y todos estos músicos de orígenes diversos presentarán un programa singular y colorista que mostrará lo mucho que cada país y cada cultura tienen que ofrecer en cuanto a músicas e instrumentos sorprendentes. Este concierto nos hará viajar a tiempos lejanos, transportándonos al exótico mundo de Marco Polo.

