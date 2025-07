XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE LA FLOR EN PARADIS Narbonne

XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE LA FLOR EN PARADIS

Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Début : 2025-07-18 18:00:00

2025-07-18

La XIXème édition du Festival Musique et Histoire pour un « Hommage à la diversité » aura lieu du 15 au 18 Juillet à l’Abbaye de Fontfroide, sous la direction de Jordi Savall, avec la participation des ensembles Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, le Tembembe Ensemble Continuo et de nombreux artistes invités. Les concerts auront lieu à 18h et 21h30.

Tasto Solo nous rapproche de la musique de la fin du Moyen Âge, à mi-chemin entre l’Ars Antiqua et l’Ars Nova. Une sélection de motets composés entre les années 1250-1350 et interprétés avec l’association unique du chant et de l’organetto et accompagnés par la fidule. Un concert dans une tonalité féminine et dédié à la dévotion mariale avec des oeuvres du précieux Codex de Montpellier et de l’extraordinaire manuscrit de Las Huelgas et qui compile la musique utilisée par les moniales du monastère cistercien de Santa María La Real (Burgos). Tasto Solo allie créativité, recherche historique et virtuosité dans son approche de la musique médiévale et de la Renaissance et s’est produit sur les plus grandes scènes d’Europe.

Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 50 47 concert@fontfroide.com

English :

The XIXth edition of the Festival Musique et Histoire for a « Tribute to Diversity » will take place from July 15 to 18 at the Abbaye de Fontfroide, under the direction of Jordi Savall, with the participation of the ensembles Hespèrion XXI, the Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, the Tembembe Ensemble Continuo and numerous guest artists. Concerts at 6 pm and 9:30 pm.

Tasto Solo brings us closer to the music of the late Middle Ages, halfway between Ars Antiqua and Ars Nova. A selection of motets composed between the years 1250-1350 and performed with the unique combination of chant and organetto, accompanied by fidule. A concert in a feminine key, dedicated to Marian devotion, with works from the precious Montpellier Codex and the extraordinary « Las Huelgas » manuscript, which compiles the music used by the nuns of the Cistercian monastery of Santa María La Real (Burgos). Tasto Solo combines creativity, historical research and virtuosity in its approach to medieval and Renaissance music, and has performed on Europe?s greatest stages.

German :

Die XIX. Ausgabe des Festivals Musik und Geschichte für eine « Hommage an die Vielfalt » findet vom 15. bis 18. Juli in der Abbaye de Fontfroide unter der Leitung von Jordi Savall und unter Mitwirkung der Ensembles Hespèrion XXI, Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, des Tembembe Ensemble Continuo und zahlreicher Gastkünstler statt. Die Konzerte finden um 18 Uhr und 21.30 Uhr statt.

Tasto Solo bringt uns die Musik des späten Mittelalters näher, die zwischen der Ars Antiqua und der Ars Nova angesiedelt ist. Eine Auswahl von Motetten, die zwischen den Jahren 1250-1350 entstanden sind und mit der einzigartigen Kombination von Gesang und Organetto interpretiert und von der Fidule begleitet werden. Ein Konzert in weiblicher Tonalität, das der Marienverehrung gewidmet ist, mit Werken aus dem wertvollen Codex von Montpellier und dem außergewöhnlichen Manuskript von « Las Huelgas », das die Musik zusammenstellt, die von den Nonnen des Zisterzienserklosters Santa María La Real (Burgos) verwendet wurde. Tasto Solo verbindet Kreativität, historische Forschung und Virtuosität in seinem Umgang mit der Musik des Mittelalters und der Renaissance und ist auf den größten Bühnen Europas aufgetreten.

Italiano :

La 19ª edizione del Festival Musique et Histoire, un « Omaggio alla diversità », si svolgerà dal 15 al 18 luglio presso l’Abbazia di Fontfroide, sotto la direzione di Jordi Savall, con la partecipazione degli ensemble Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, il Tembembe Ensemble Continuo e numerosi artisti ospiti. I concerti si terranno alle 18.00 e alle 21.30.

Tasto Solo ci avvicina alla musica del tardo Medioevo, a metà strada tra Ars Antiqua e Ars Nova. Una selezione di mottetti composti tra il 1250 e il 1350, eseguiti con la combinazione unica di canto e organetto e accompagnati dalle fidule. Un concerto in chiave femminile, dedicato alla devozione mariana, con opere tratte dal prezioso Codice di Montpellier e dallo straordinario manoscritto « Las Huelgas », che raccoglie la musica utilizzata dalle monache del monastero cistercense di Santa María La Real (Burgos). Tasto Solo unisce creatività, ricerca storica e virtuosismo nel suo approccio alla musica medievale e rinascimentale e si è esibito sui più grandi palcoscenici europei.

Espanol :

La 19ª edición del Festival Musique et Histoire, « Homenaje a la diversidad », tendrá lugar del 15 al 18 de julio en la Abadía de Fontfroide, bajo la dirección de Jordi Savall, con la participación de los conjuntos Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, el Tembembe Ensemble Continuo y numerosos artistas invitados. Los conciertos tendrán lugar a las 18.00 y a las 21.30 horas.

Tasto Solo nos acerca a la música de la Baja Edad Media, a medio camino entre el Ars Antiqua y el Ars Nova. Una selección de motetes compuestos entre 1250 y 1350, interpretados con la combinación única de canto y organetto y acompañados por la fídula. Un concierto en clave femenina, dedicado a la devoción mariana, con obras del precioso Códice Montpellier y del extraordinario manuscrito ‘Las Huelgas’, que recoge la música utilizada por las monjas del monasterio cisterciense de Santa María La Real (Burgos). Tasto Solo combina creatividad, investigación histórica y virtuosismo en su aproximación a la música medieval y renacentista, y ha actuado en algunos de los escenarios más importantes de Europa.

