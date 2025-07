XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE LA VOIX DES TARTARES Narbonne

La XIXème édition du Festival Musique et Histoire pour un « Hommage à la diversité » aura lieu du 15 au 18 Juillet à l’Abbaye de Fontfroide, sous la direction de Jordi Savall, avec la participation des ensembles Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, le Tembembe Ensemble Continuo et de nombreux artistes invités. Les concerts auront lieu à 18h et 21h30.

L’Ensemble Ekiyat avec le programme La Voix des Tartares , représente le patrimoine musical des Tartares dans leurs différents groupes ethniques, un groupe de populations de lignée turque et mongole présentes dans de vastes territoires de Russie, de Mongolie, d’Asie centrale, du Moyen-Orient, des Balkans et de Crimée. Un voyage musical qui traverse à la fois la culture des nomades et celle des peuples qui les ont influencés. Les interprètes renommées et acclamées Alfia et Aliya Bakieva, appartenant à ce groupe ethnique, ont créé un projet motivé par la redécouverte de leur propre patrimoine culturel et pour fairerevivre les traditions transmises par leur propre famille. Un programme où le chant, la danse et les costumes seront les protagonistes.

Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 50 47 concert@fontfroide.com

English :

The XIXth edition of the Festival Musique et Histoire for a « Tribute to Diversity » will take place from July 15 to 18 at the Abbaye de Fontfroide, under the direction of Jordi Savall, with the participation of the ensembles Hespèrion XXI, the Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, the Tembembe Ensemble Continuo and numerous guest artists. Concerts at 6 pm and 9:30 pm.

Ensemble Ekiyat?s program, « The Voice of the Tartars », represents the musical heritage of the Tartars in their various ethnic groups, a group of populations of Turkic and Mongol lineage present in vast territories of Russia, Mongolia, Central Asia, the Middle East, the Balkans and the Crimea. A musical journey through nomadic culture and the peoples who have influenced it. Renowned and acclaimed performers Alfia and Aliya Bakieva, who belong to this ethnic group, have created a project motivated by the rediscovery of their own cultural heritage and to revive the traditions handed down by their own families. A program featuring song, dance and costume.

German :

Die XIX. Ausgabe des Festivals Musik und Geschichte für eine « Hommage an die Vielfalt » findet vom 15. bis 18. Juli in der Abbaye de Fontfroide unter der Leitung von Jordi Savall und unter Mitwirkung der Ensembles Hespèrion XXI, Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, des Tembembe Ensemble Continuo und zahlreicher Gastkünstler statt. Die Konzerte finden um 18 Uhr und 21.30 Uhr statt.

Das Ensemble Ekiyat mit dem Programm « Die Stimme der Tataren » repräsentiert das musikalische Erbe der Tataren in ihren verschiedenen ethnischen Gruppen, einer Gruppe von Völkern türkischer und mongolischer Abstammung, die in weiten Gebieten Russlands, der Mongolei, Zentralasiens, des Nahen Ostens, des Balkans und der Krim vertreten sind. Eine musikalische Reise, die sowohl durch die Kultur der Nomaden als auch durch die der Völker, die sie beeinflusst haben, führt. Die renommierten und gefeierten Interpretinnen Alfia und Aliya Bakieva, die dieser ethnischen Gruppe angehören, haben ein Projekt ins Leben gerufen, das von der Wiederentdeckung ihres eigenen kulturellen Erbes und der Wiederbelebung der von ihren eigenen Familien überlieferten Traditionen motiviert ist. Ein Programm, in dem Gesang, Tanz und Kostüme die Hauptrolle spielen werden.

Italiano :

La 19ª edizione del Festival Musique et Histoire, un « Omaggio alla diversità », si svolgerà dal 15 al 18 luglio presso l’Abbazia di Fontfroide, sotto la direzione di Jordi Savall, con la partecipazione degli ensemble Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, il Tembembe Ensemble Continuo e numerosi artisti ospiti. I concerti si terranno alle 18.00 e alle 21.30.

Il programma dell’Ensemble Ekiyat, « La voce dei Tartari », rappresenta il patrimonio musicale dei Tartari nelle loro diverse etnie, un gruppo di popolazioni di stirpe turca e mongola presenti in vasti territori della Russia, della Mongolia, dell’Asia Centrale, del Medio Oriente, dei Balcani e della Crimea. Un viaggio musicale attraverso la cultura dei nomadi e dei popoli che li hanno influenzati. Le famose e acclamate performer Alfia e Aliya Bakieva, che appartengono a questo gruppo etnico, hanno creato un progetto motivato dalla riscoperta del proprio patrimonio culturale e per far rivivere le tradizioni tramandate dalle proprie famiglie. Un programma caratterizzato da canti, danze e costumi.

Espanol :

La 19ª edición del Festival Musique et Histoire, « Homenaje a la diversidad », tendrá lugar del 15 al 18 de julio en la Abadía de Fontfroide, bajo la dirección de Jordi Savall, con la participación de los conjuntos Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, el Tembembe Ensemble Continuo y numerosos artistas invitados. Los conciertos tendrán lugar a las 18.00 y a las 21.30 horas.

El programa del Ensemble Ekiyat, « La voz de los tártaros », representa el patrimonio musical de los tártaros en sus diferentes etnias, un conjunto de poblaciones de linaje túrquico y mongol presentes en vastos territorios de Rusia, Mongolia, Asia Central, Oriente Próximo, los Balcanes y Crimea. Un viaje musical a través de la cultura de los nómadas y de los pueblos que han influido en ellos. Las famosas y aclamadas intérpretes Alfia y Aliya Bakieva, pertenecientes a este grupo étnico, han creado un proyecto motivado por el redescubrimiento de su propio patrimonio cultural y para revivir las tradiciones transmitidas por sus propias familias. Un programa de canciones, bailes y disfraces.

