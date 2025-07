XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE LE FEU ET LES LARMES DES MUSES Narbonne

Abbaye de Fontfroide, Narbonne

Tarif : 175 – 185 EUR

17 juillet 2025, 21h30

2025-07-17

La XIXème édition du Festival Musique et Histoire pour un « Hommage à la diversité » aura lieu du 15 au 18 Juillet à l’Abbaye de Fontfroide, sous la direction de Jordi Savall, avec la participation des ensembles Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, le Tembembe Ensemble Continuo et de nombreux artistes invités. Les concerts auront lieu à 18h et 21h30.

ELIZABETHAN CONSORT SONGS 1533-1603

Byrd ou Dowland bien sûr, mais aussi Gibbons ou Holborne ces musiciens-poètes ont laissé des consort songs dans lesquels les voix mêlent,avec un raffinement suprême, leurs arabesques à celles des archets. Jordi Savall aura également à coeur de puiser dans des mélodies populaires inoubliables pour dévoiler les passerelles entre musique savante et vivier traditionnel.

Entourant deux voix éminemment rompues à ce répertoire, Jordi Savall et son magnifique consort de violes réunissant quelques-uns des plus grands gambistes actuels, nous ouvrent les portes d’un univers baignant dans une lumière sans cesse changeante, du clair-obscur mélancolique et crépusculaire au lever de soleil le plus radieux.

Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 50 47 concert@fontfroide.com

English :

The XIXth edition of the Festival Musique et Histoire for a « Tribute to Diversity » will take place from July 15 to 18 at the Abbaye de Fontfroide, under the direction of Jordi Savall, with the participation of the ensembles Hespèrion XXI, the Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, the Tembembe Ensemble Continuo and numerous guest artists. Concerts at 6 pm and 9:30 pm.

ELIZABETHAN CONSORT SONGS 1533-1603

Byrd and Dowland, of course, but also Gibbons and Holborne: these musician-poets left us « consort songs » in which the voices blend, with supreme refinement, their arabesques with those of the bows. Jordi Savall is also keen to draw on unforgettable folk melodies to reveal the links between learned music and traditional traditions.

Surrounded by two voices eminently experienced in this repertoire, Jordi Savall and his magnificent viol consort, featuring some of today?s greatest gambists, open the doors to a universe bathed in an ever-changing light, from melancholic, twilight chiaroscuro to the most radiant sunrise.

German :

Die XIX. Ausgabe des Festivals Musik und Geschichte für eine « Hommage an die Vielfalt » findet vom 15. bis 18. Juli in der Abbaye de Fontfroide unter der Leitung von Jordi Savall und unter Mitwirkung der Ensembles Hespèrion XXI, Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, des Tembembe Ensemble Continuo und zahlreicher Gastkünstler statt. Die Konzerte finden um 18 Uhr und 21.30 Uhr statt.

ELIZABETHAN CONSORT SONGS 1533-1603

Byrd und Dowland natürlich, aber auch Gibbons und Holborne: Diese Musiker und Dichter haben « consort songs » hinterlassen, in denen die Stimmen mit höchster Raffinesse ihre Arabesken mit denen der Bögen vermischen. Jordi Savall wird auch auf unvergessliche Volksmelodien zurückgreifen, um die Brücke zwischen gelehrter und traditioneller Musik zu schlagen.

Jordi Savall und sein wunderbares Gambenconsort, dem einige der größten Gambisten unserer Zeit angehören, umschließen zwei mit diesem Repertoire bestens vertraute Stimmen und öffnen uns die Türen zu einer Welt, die in ein ständig wechselndes Licht getaucht ist, von melancholischem Helldunkel bis zum strahlendsten Sonnenaufgang.

Italiano :

La 19ª edizione del Festival Musique et Histoire, un « Omaggio alla diversità », si svolgerà dal 15 al 18 luglio presso l’Abbazia di Fontfroide, sotto la direzione di Jordi Savall, con la partecipazione degli ensemble Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, il Tembembe Ensemble Continuo e numerosi artisti ospiti. I concerti si terranno alle 18.00 e alle 21.30.

CANZONI DELLA CONSORTE ELISABETTIANA 1533-1603

Byrd e Dowland, naturalmente, ma anche Gibbons e Holborne: questi musicisti-poeti ci hanno lasciato « consort songs » in cui le voci fondono, con suprema raffinatezza, i loro arabeschi con quelli degli archi. Jordi Savall è anche desideroso di attingere a indimenticabili melodie popolari per rivelare i legami tra la musica colta e le tradizioni tradizionali.

Circondato da due voci di grande esperienza in questo repertorio, Jordi Savall e il suo magnifico consorzio di viole, che riunisce alcuni dei più grandi gambisti di oggi, aprono le porte a un universo immerso in una luce sempre diversa, dal malinconico chiaroscuro crepuscolare all’alba più radiosa.

Espanol :

La 19ª edición del Festival Musique et Histoire, « Homenaje a la diversidad », tendrá lugar del 15 al 18 de julio en la Abadía de Fontfroide, bajo la dirección de Jordi Savall, con la participación de los conjuntos Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, el Tembembe Ensemble Continuo y numerosos artistas invitados. Los conciertos tendrán lugar a las 18.00 y a las 21.30 horas.

CANCIONES CONSORTE ISABELINAS 1533-1603

Byrd y Dowland, por supuesto, pero también Gibbons y Holborne: estos músicos-poetas nos legaron « canciones de consort » en las que las voces funden, con supremo refinamiento, sus arabescos con los de los arcos. Jordi Savall también recurre a melodías populares inolvidables para revelar los vínculos entre la música culta y las tradiciones tradicionales.

Rodeado de dos voces eminentemente experimentadas en este repertorio, Jordi Savall y su magnífico consort de violas, que reúne a algunos de los más grandes gambistas de la actualidad, abren las puertas a un universo bañado por una luz siempre cambiante, desde el melancólico claroscuro crepuscular hasta el más radiante amanecer.

