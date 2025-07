XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE UN OCÉAN DE MUSIQUES Narbonne

XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE UN OCÉAN DE MUSIQUES Narbonne vendredi 18 juillet 2025.

XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE UN OCÉAN DE MUSIQUES

Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 55 – 55 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 21:30:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

La XIXème édition du Festival Musique et Histoire pour un « Hommage à la diversité » aura lieu du 15 au 18 Juillet à l’Abbaye de Fontfroide, sous la direction de Jordi Savall, avec la participation des ensembles Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, le Tembembe Ensemble Continuo et de nombreux artistes invités. Les concerts auront lieu à 18h et 21h30.

Sans Musique, l’histoire ne serait qu’un vaste désert J. Savall

C’est, sans aucun doute, l’un des concerts les plus représentatifs du festival.

Un Océan de Musiques (1440-1880), sous la direction de Jordi Savall et interprété par des musiciens traditionnels et l’ensemble Hespèrion XXI propose une exploration profonde et exaltante de l’histoire survivante de la musique marquée par la traite négrière et l’esclavage transatlantique. Entre histoire de la violence et ôde à la liberté, le concert touche le public en plein coeur.

Conçu comme un hommage aux plus de 25 millions de victimes déportées et réduites en esclavage par les nations européennes sur une période de près de quatre siècles, ce programme réunit des musiques et textes qui retracent à la fois les tragédies et les résiliences nées de cette époque sombre de l’histoire. Il y a une dizaine d’année, Jordi Savall présentait Sur la route de l’esclavage , un programme sur l’histoire de la musique métisse. Il revient ici avec quelques artistes qui l’avaient déjà accompagné pour une odyssée en mer. Divisé en deux parties, le programme du concert suit une chronologie précise, allant des premières captures d’esclaves africains en 1440 jusqu’à l’abolition de l’esclavage par les espagnols à Cuba en 1880.

.

Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 50 47 concert@fontfroide.com

English :

The XIXth edition of the Festival Musique et Histoire for a « Tribute to Diversity » will take place from July 15 to 18 at the Abbaye de Fontfroide, under the direction of Jordi Savall, with the participation of the ensembles Hespèrion XXI, the Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, the Tembembe Ensemble Continuo and numerous guest artists. Concerts at 6 pm and 9:30 pm.

Without Music, history would be a vast desert J. Savall

This is undoubtedly one of the festival?s most representative concerts.

Un Océan de Musiques (1440-1880), conducted by Jordi Savall and performed by traditional musicians and the Hespèrion XXI ensemble, offers a profound and exhilarating exploration of the surviving history of music marked by the slave trade and transatlantic slavery. Between a history of violence and an ode to freedom, the concert touches the heart of the audience.

Conceived as a tribute to the more than 25 million victims deported and enslaved by European nations over a period of nearly four centuries, this program brings together music and texts that recount both the tragedies and the resilience born of this dark period in history. Ten years ago, Jordi Savall presented « Sur la route de l?esclavage », a program on the history of Métis music. He returns here with a number of artists who had already accompanied him on a sea odyssey. Divided into two parts, the concert program follows a precise chronology, from the first captures of African slaves in 1440 to the abolition of slavery by the Spanish in Cuba in 1880.

German :

Die XIX. Ausgabe des Festivals Musik und Geschichte für eine « Hommage an die Vielfalt » findet vom 15. bis 18. Juli in der Abbaye de Fontfroide unter der Leitung von Jordi Savall und unter Mitwirkung der Ensembles Hespèrion XXI, Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, des Tembembe Ensemble Continuo und zahlreicher Gastkünstler statt. Die Konzerte finden um 18 Uhr und 21.30 Uhr statt.

Ohne Musik wäre die Geschichte eine große Wüste J. Savall

Dies ist zweifellos eines der repräsentativsten Konzerte des Festivals.

Ein Ozean der Musik (1440-1880) unter der Leitung von Jordi Savall, gespielt von traditionellen Musikern und dem Ensemble Hespèrion XXI, bietet eine tiefe und aufregende Erkundung der überlebten Geschichte der Musik, die durch den Sklavenhandel und die transatlantische Sklaverei geprägt wurde. Zwischen einer Geschichte der Gewalt und einer Ode an die Freiheit trifft das Konzert das Publikum mitten ins Herz.

Das Programm ist als Hommage an die mehr als 25 Millionen Opfer gedacht, die über einen Zeitraum von fast vier Jahrhunderten von den europäischen Nationen verschleppt und versklavt wurden, und vereint Musik und Texte, die sowohl die Tragödien als auch die Widerstandskraft dieser dunklen Epoche der Geschichte widerspiegeln. Vor etwa zehn Jahren präsentierte Jordi Savall « Auf der Straße der Sklaverei », ein Programm über die Geschichte der Mestizenmusik. Hier kehrt er mit einigen Künstlern zurück, die ihn schon einmal auf einer Odyssee auf See begleitet hatten. Das Konzertprogramm ist in zwei Teile gegliedert und folgt einer genauen Chronologie, die von den ersten afrikanischen Sklavenfängen im Jahr 1440 bis zur Abschaffung der Sklaverei durch die Spanier in Kuba im Jahr 1880 reicht.

Italiano :

La 19ª edizione del Festival Musique et Histoire, un « Omaggio alla diversità », si svolgerà dal 15 al 18 luglio presso l’Abbazia di Fontfroide, sotto la direzione di Jordi Savall, con la partecipazione degli ensemble Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, il Tembembe Ensemble Continuo e numerosi artisti ospiti. I concerti si terranno alle 18.00 e alle 21.30.

Senza la musica, la storia sarebbe un immenso deserto J. Savall

Questo è senza dubbio uno dei concerti più rappresentativi del festival.

Un Océan de Musiques (1440-1880), diretto da Jordi Savall ed eseguito da musicisti tradizionali e dall’ensemble Hespèrion XXI, offre un’esplorazione profonda ed esaltante della storia superstite della musica segnata dalla tratta degli schiavi e dalla schiavitù transatlantica. Tra una storia di violenza e un’ode alla libertà, il concerto tocca il cuore del pubblico.

Concepito come un tributo agli oltre 25 milioni di vittime deportate e ridotte in schiavitù dalle nazioni europee nell’arco di quasi quattro secoli, questo programma riunisce musica e testi che raccontano sia le tragedie che la resilienza nata da questo periodo buio della storia. Dieci anni fa, Jordi Savall ha presentato « Sur la route de l’esclavage », un programma sulla storia della musica Métis. Torna qui con una serie di artisti che lo hanno già accompagnato in un’odissea in mare. Diviso in due parti, il programma del concerto segue una cronologia precisa, dai primi schiavi africani catturati nel 1440 all’abolizione della schiavitù da parte degli spagnoli a Cuba nel 1880.

Espanol :

La 19ª edición del Festival Musique et Histoire, « Homenaje a la diversidad », tendrá lugar del 15 al 18 de julio en la Abadía de Fontfroide, bajo la dirección de Jordi Savall, con la participación de los conjuntos Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya, Orpheus 21, el Tembembe Ensemble Continuo y numerosos artistas invitados. Los conciertos tendrán lugar a las 18.00 y a las 21.30 horas.

Sin música, la historia sería un inmenso desierto J. Savall

Este es sin duda uno de los conciertos más representativos del festival.

Un Océan de Musiques (1440-1880), dirigido por Jordi Savall e interpretado por músicos tradicionales y el conjunto Hespèrion XXI, ofrece una exploración profunda y estimulante de la historia superviviente de una música marcada por la trata de esclavos y la esclavitud transatlántica. Entre una historia de violencia y una oda a la libertad, el concierto llega al corazón del público.

Concebido como un homenaje a los más de 25 millones de víctimas deportadas y esclavizadas por las naciones europeas a lo largo de casi cuatro siglos, este programa reúne música y textos que relatan tanto las tragedias como la resiliencia nacida de este oscuro periodo de la historia. Hace diez años, Jordi Savall presentó « Sur la route de l’esclavage », un programa sobre la historia de la música mestiza. Vuelve aquí con varios artistas que ya le han acompañado en esta odisea marina. Dividido en dos partes, el programa del concierto sigue una cronología precisa, desde los primeros esclavos africanos capturados en 1440 hasta la abolición de la esclavitud por los españoles en Cuba en 1880.

L’événement XIXÈME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE UN OCÉAN DE MUSIQUES Narbonne a été mis à jour le 2025-07-03 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT