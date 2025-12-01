Xmas Party -My Beers Mours-Saint-Eusèbe

Xmas Party -My Beers

28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-12-19 19:00:00

Tu veux vivre un avant goût de Noël avec des musiques entrainantes & des petits cadeaux à remporter ?

Goodies à remporter, pulls moches de Noël vivement conseillés!

English :

Would you like to experience a taste of Christmas with lively music & goodies to win?

Goodies to win, ugly Christmas sweaters highly recommended!

