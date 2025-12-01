Xmas Session Skatepark de Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas
Xmas Session
Skatepark de Plougastel-Daoulas 85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
2025-12-20
Le principe est simple session nocturne, mini contest, buvette & BBQ dans une ambiance de Noël !
Au programme de cette Xmas Session, du best-tricks skateboard
* Spine -12
* Slappy -16 + 16
* Over the cheminée -16 +16
Informations pratiques
Au Skatepark de Plougastel
Gratuit pour le public Inscription contest 5€
BBQ Bière artisanale @leboutdumonde.bzh
SPECIAL PRIZE pour le plus beau pull de Noël KIDS
Évènement organisé avec le soutien de @side_shore_skate_shop @stanceofficial @stanceeurope @nixon @nixon_france @protec @proteceurope @poscagallery @techdeck @globebrand_europe @globebrand @coquard.colleu.architectes & Xankom .
Skatepark de Plougastel-Daoulas 85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne
