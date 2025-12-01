Xmas Session Skatepark de Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas

Xmas Session

Skatepark de Plougastel-Daoulas 85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Le principe est simple session nocturne, mini contest, buvette & BBQ dans une ambiance de Noël !

Au programme de cette Xmas Session, du best-tricks skateboard

* Spine -12

* Slappy -16 + 16

* Over the cheminée -16 +16

Informations pratiques

Au Skatepark de Plougastel

Gratuit pour le public Inscription contest 5€

BBQ Bière artisanale @leboutdumonde.bzh

SPECIAL PRIZE pour le plus beau pull de Noël KIDS

Évènement organisé avec le soutien de @side_shore_skate_shop @stanceofficial @stanceeurope @nixon @nixon_france @protec @proteceurope @poscagallery @techdeck @globebrand_europe @globebrand @coquard.colleu.architectes & Xankom .

Skatepark de Plougastel-Daoulas 85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

English :

L’événement Xmas Session Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue