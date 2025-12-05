XMAS SWING PARTY Saint-Martin-de-Londres
Une grande soirée dansante de Solo jazz et de Lindy hop ouverte à tous tes (sans niveau pré requis).
Venez vous réchauffer et chauffer le dancefloor dans la bonne humeur collective !
Fabules et les Tripl’ Swing vous invitent à leur Xmas Swing party !
Et préparez vous à des animations !
Entrée gratuite !
Buvette (vin chaud et petite restauration +coin enfants
Si vous voulez soutenir l’asso et ses activités vous pouvez adhérer et/ou faire un don https://www.helloasso.com/…/adhe…/adhesion-fabules-25-26 .
Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 00 10
English :
A great evening of Solo jazz and Lindy hop open to all (no pre-requisites).
Come and warm up the dancefloor in a collective good mood!
German :
Ein großer Tanzabend mit Solo-Jazz und Lindy Hop, der für alle offen ist (ohne Vorkenntnisse).
Wärmen Sie sich auf und heizen Sie den Dancefloor mit guter Laune auf!
Italiano :
Una grande serata di solo jazz e lindy hop aperta a tutti (senza prerequisiti).
Venite a scaldare la pista da ballo in un clima di buon umore collettivo!
Espanol :
Una gran velada de solo jazz y lindy hop abierta a todos (sin requisitos previos).
¡Ven a calentar la pista de baile con buen humor colectivo!
