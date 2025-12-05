XMAS SWING PARTY

Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Une grande soirée dansante de Solo jazz et de Lindy hop ouverte à tous tes (sans niveau pré requis).

Venez vous réchauffer et chauffer le dancefloor dans la bonne humeur collective !

Fabules et les Tripl’ Swing vous invitent à leur Xmas Swing party !

Et préparez vous à des animations !

Entrée gratuite !

Buvette (vin chaud et petite restauration +coin enfants

Si vous voulez soutenir l’asso et ses activités vous pouvez adhérer et/ou faire un don https://www.helloasso.com/…/adhe…/adhesion-fabules-25-26 .

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 00 10

English :

A great evening of Solo jazz and Lindy hop open to all (no pre-requisites).

Come and warm up the dancefloor in a collective good mood!

German :

Ein großer Tanzabend mit Solo-Jazz und Lindy Hop, der für alle offen ist (ohne Vorkenntnisse).

Wärmen Sie sich auf und heizen Sie den Dancefloor mit guter Laune auf!

Italiano :

Una grande serata di solo jazz e lindy hop aperta a tutti (senza prerequisiti).

Venite a scaldare la pista da ballo in un clima di buon umore collettivo!

Espanol :

Una gran velada de solo jazz y lindy hop abierta a todos (sin requisitos previos).

¡Ven a calentar la pista de baile con buen humor colectivo!

