XPLICIT invite GAMBI en showcase exclusif à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 –

Gratuit : non À partir de 11,99€ Adulte

Habitué du Warehouse, Gambi est déjà monté trois fois sur notre scène, dont tout récemment en octobre en special guest du showcase de TK. Il revient cette fois pour une date XPLICIT qui lui est entièrement dédiée !Révélé en 2019 avec une série de hits devenus incontournables, il enchaîne rapidement La Guenav, Oulalah puis surtout Hé Oh, qui atteint la première place des charts français. Dans la foulée, Popopop réalise l’un des meilleurs démarrages mondiaux sur Spotify et devient lui aussi numéro un. Depuis, Gambi a confirmé son statut avec des titres massifs comme PETETE (certifié diamant) et de nombreux feats marquants aux côtés de Hamza, Naps ou encore NLE Choppa.Avec son style reconnaissable, ses refrains ultra efficaces et son énergie taillée pour les clubs, Gambi s’est imposé comme l’un des artistes les plus populaires du rap festif français. Un showcase qui promet de faire chanter tout le Warehouse sur ses plus gros bangers.Aux platines pour cette soirée XPLICIT, les DJ résidents Matheo Desmarres, Wazy et M?ne assureront l’ambiance toute la nuit.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-gambi-en-showcase-exclusif-a-nantes



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