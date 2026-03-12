XPLICIT invite GAZO en showcase exclusif à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 –

Figure incontournable de la drill française, Gazo s’est imposé comme l’un des artistes les plus influents de sa génération. Après le succès massif de Drill FR et KMT, il a confirmé son statut avec son premier album Apocalypse, certifié disque d’or en seulement 11 jours et porté par des hits comme Nanani Nanana. Sa signature sonore, sombre et percutante, a redéfini les codes de la drill hexagonale.Habitué des collaborations d’envergure avec Jul, Yamé ou encore Offset, Gazo dépasse largement les frontières françaises et s’affirme comme une référence internationale du genre. Un showcase événement à ne pas manquer pour vivre toute l’intensité de son univers en live.Aux platines tout au long de la soirée, les DJ résidents Matheo Desmarres, M?ne et Wazy accompagneront cette date XPLICIT.

