XPLICIT invite GRADUR en showcase exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 –

Gratuit : non À partir de 14,99 € Adulte

Le Sheguey est de retour. Figure majeure de la trap française, Gradur débarque à Nantes pour un showcase exclusif qui s’annonce surpuissant. Avec plus de 3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, l’interprète de Terrasser et Jamais promet une soirée à la hauteur de sa réputation.Révélé en 2014 avec la mixtape ShegueyVara et propulsé au sommet avec l’album L’Homme au Bob (disque d’or), Gradur a marqué toute une génération avec ses flows percutants et son univers unique, entre second degré, street et gros bangers. Depuis, il enchaîne les succès avec Where is l’album de Gradur et Zone 59, sans jamais quitter les radars du rap français.Avant et après le showcase, les platines seront confiées à Wazy, Matheo Desmarres et M?ne, les DJ résidents du Warehouse, pour une ambiance explosive du début à la fin.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-gradur-en-showcase-exclusif-a-nantes