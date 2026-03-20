XPLICIT invite KERCHAK en showcase à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-06 –

Gratuit : non À partir de 11,99€ Adulte

Depuis ses débuts, Kerchak enchaîne les hits et impose sa signature sur la scène rap française. Après le succès de Saison 2, certifié or, il confirme son ascension avec l’album 34, sorti en janvier, un projet ambitieux qui brouille les frontières entre afro, trap, jersey, bouyon et électro. Un virage artistique assumé, porté par des collaborations marquantes avec Naza, L2B, Jolagreen23, Himra ou encore ElGrandeToto.Des titres comme Nirvana, D ou Alicia Ariana ont accompagné cette montée en puissance et illustrent son évolution constante. Entre efficacité, audace et sens du buzz, Kerchak s’impose comme l’une des figures les plus dynamiques de sa génération.Aux platines pour cette date XPLICIT, les DJ résidents Matheo Desmarres et Wazy seront accompagnés de DJ Kayefuru, DJ officielle de Kerchak, pour prolonger l’énergie toute la nuit.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-kerchak-en-showcase-a-nantes



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