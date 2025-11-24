XPLICIT invite LA RVFLEUZE en showcase à Nantes ! Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-09 00:00 –

Gratuit : non À partir de 14,99 € Adulte

Révélé par sa série de freestyles Serrure, La Rvfleuze s’impose comme l’un des nouveaux visages les plus marquants du rap français. Originaire de la Porte d’Aubervilliers, dans le 19e arrondissement de Paris, le jeune rappeur d’origine sénégalaise a rapidement captivé le public avec son flow brut, son authenticité et son univers sans concession.Malgré les obstacles, il n’a jamais cessé de faire parler de lui. Son premier projet EALS, sorti en 2024 a confirmé tout son potentiel. Depuis, les singles P.I.B, Tie Break et les épisodes Serrure #4 et #5 confirment sa montée en puissance et son talent brut.La Rvfleuze viendra présenter son univers au Warehouse pour un showcase exclusif, entouré de l’énergie survoltée du public nantais.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-la-rvfleuze-en-showcase-a-nantes