XPLICIT invite NONO LA GRINTA en showcase à Nantes, Warehouse, Nantes

XPLICIT invite NONO LA GRINTA en showcase à Nantes 14 et 15 février Warehouse Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14T23:30:00+01:00 – 2026-02-14T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-15T00:00:00+01:00 – 2026-02-15T06:00:00+01:00

Phénomène du 19ᵉ arrondissement de Paris, Nono la Grinta s’est imposé avec des freestyles percutants et une énergie brute, nourrie d’influences venues de Londres, des États-Unis et du Congo. À travers ses textes, il raconte son quotidien de jeune Parisien avec sincérité et intensité, jusqu’à offrir à la capitale son propre hymne avec le titre « Paris », certifié single d’or.

Porté par son projet RESTART, Nono la Grinta affiche une ambition claire et une détermination sans détour. Complet à La Cigale le 11 février prochain, il débarque au Warehouse pour un showcase exclusif qui s’annonce exceptionnel !

Pour accompagner la soirée, Jeremy Solis et Matheo Desmarres, DJs résidents du Warehouse, seront aux platines pour faire monter la pression avant et après le showcase.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

