XPLICIT invite PLK en showcase exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes samedi 1 novembre 2025.

À partir de 35,99€

Début : 2025-11-01T23:30:00 – 2025-11-01T23:59:00

Fin : 2025-11-02T00:00:00 – 2025-11-02T06:00:00

Icône incontournable du rap français, PLK revient à Nantes pour un showcase exclusif qui promet d’être explosif. Après une tournée triomphale d’une vingtaine de Zéniths complets à travers la France (Paris, Lyon, Marseille, Nantes…), des passages dans les plus grands festivals comme les Vieilles Charrues, les Francofolies, le Rose Festival ou encore le Delta Festival, l’artiste continue d’affirmer son statut de poids lourd de la scène rap.

Avec des hits devenus des classiques comme “Problèmes”, “Émotif”, “Un peu de haine” et ses derniers titres extraits de son projet “2069”, PLK aligne les succès. Ses collaborations avec SCH, Gazo ou encore Jul ont fini de l’imposer comme l’un des artistes les plus écoutés de sa génération.

Cinq ans après son dernier passage au Warehouse en janvier 2020, il revient pour un rendez-vous unique et immanquable.

Nos résidents Matheo Desmarres, Mūne et Wazy assureront l’opening et le closing pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit !

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

