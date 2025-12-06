XPLICIT invite RNBOI en showcase à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-28 00:00 –

Gratuit : non À partir de 9,99€ Adulte

Révélation du R&B français, RnBoi s’impose avec son univers futuriste et intimiste, oscillant entre douceur, tension et mélodies entêtantes. Après s’être fait remarquer avec Mi-temps avec Kerchak, Busy Boy, Ghetto ou Collabo, il explose en 2025 avec BTRD, tube de l’été qui l’installe durablement sur les plateformes et les radios.Il enchaîne ensuite avec Mon bébé, devenu en quelques semaines le banger de fin d’année : plus de 11 millions de vues, n°2 des clips musicaux YouTube et une tendance virale sur TikTok. Une ascension confirmée par sa signature sur le label d’Aya Nakamura.Pour cette date XPLICIT, l’ambiance sera assurée par Matheo Desmarres et YoFunders, DJs résidents du Warehouse.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-rnboi-en-showcase-a-nantes