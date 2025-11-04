XPLICIT invite VALD en showcase exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-21 –

Gratuit : non À partir de 19,99€ Adulte

C’est Noël avant l’heure au Warehouse. Vald, l’un des artistes les plus emblématiques du rap français, revient en force avec son nouvel album Pandemonium, un projet qui marque le grand retour du roi V. En renouant avec la formule de ses débuts, il signe un disque incisif et introspectif, salué par les fans et les médias.Entre humour noir, provocation et second degré assumé, il s’est imposé comme un artiste à part, capable d’alterner bangers et introspection sans jamais perdre son mordant. De Bonjour à Agartha, de XEU à Ce monde est cruel, chaque projet a marqué le rap hexagonal et propulsé Vald parmi les plus influents de sa génération.Avant et après le showcase, les platines seront entre de très bonnes mains : Matheo Desmarres, M?ne et Wazy feront monter la température avec leurs sets explosifs.Un line-up taillé pour une soirée exceptionnelle : Vald, le Warehouse et le public nantais réunis pour un Noël bien plus chaud que prévu.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-vald-en-showcase-exclusif-a-nantes