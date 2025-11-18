XPLICIT invite VALD en showcase exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes

XPLICIT invite VALD en showcase exclusif à Nantes ! 20 et 21 décembre Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 19,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-20T23:30:00 – 2025-12-20T23:59:00

Fin : 2025-12-21T00:00:00 – 2025-12-21T06:00:00

C’est Noël avant l’heure au Warehouse. Vald, l’un des artistes les plus emblématiques du rap français, revient en force avec son nouvel album Pandemonium, un projet qui marque le grand retour du roi V. En renouant avec la formule de ses débuts, il signe un disque incisif et introspectif, salué par les fans et les médias.

Entre humour noir, provocation et second degré assumé, il s’est imposé comme un artiste à part, capable d’alterner bangers et introspection sans jamais perdre son mordant. De Bonjour à Agartha, de XEU à Ce monde est cruel, chaque projet a marqué le rap hexagonal et propulsé Vald parmi les plus influents de sa génération.

Avant et après le showcase, les platines seront entre de très bonnes mains : Matheo Desmarres, Mūne et Wazy feront monter la température avec leurs sets explosifs.

Un line-up taillé pour une soirée exceptionnelle : Vald, le Warehouse et le public nantais réunis pour un Noël bien plus chaud que prévu.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

