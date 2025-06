XPLICIT présente DADJU en showcase à Nantes ! Warehouse Nantes

XPLICIT présente DADJU en showcase à Nantes ! Warehouse Nantes samedi 2 août 2025 .

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-02 23:58 – 23:59

Gratuit : non Entrée payante — Dès 19€ Adulte, Personne en situation de handicap

Après GIMS le 28 juin, KEBLACK le 05 juillet et KAARIS le 13 juillet, c’est l’excellent DADJU qui fait son grand retour au Warehouse le samedi 02 août tout juste un an après sa dernière venue, un événement qui affichait COMPLET avant l’ouverture des portes ! Dadju connaît un succès fulgurant en solo grâce à ses albums Gentleman 2.0 (triple platine), Poison ou encore Antidote. Vous n’avez pas pu passer à côté de ses bangers comme Jaloux, Reine et ses collaborations avec des artistes tels que Ninho ou Soolking, qui lui ont valu plusieurs NRJ Music Awards ! En 2024, il fait sensation avec son album Héritage en duo avec Tayc, certifié platine et salué par une réédition en 2025. À ses côtés, retrouvez M?ne et Llanamour ! ???? En partenariat avec NRJ Nantes

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-presente-dadju-en-showcase-a-nantes