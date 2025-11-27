Xplore film tour Alsace

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27 22:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Une soirée cinéma pour vibrer au rythme des plus belles aventures de montagne.

Une soirée cinéma pour les amoureux de la montagne et de l’aventure ! Le Xplore Film Tour Alsace propose une sélection de films primés qui célèbrent la liberté, la nature et le goût du défi. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

English :

An evening of cinema to the rhythm of the finest mountain adventures.

German :

Ein Filmabend, um im Rhythmus der schönsten Bergabenteuer zu vibrieren.

Italiano :

Una serata al cinema, dove potrete vivere il meglio delle avventure in montagna.

Espanol :

Una noche en el cine, donde podrá vivir las mejores aventuras en la montaña.

L’événement Xplore film tour Alsace Cernay a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay