Xplore film tour Alsace Cernay

Xplore film tour Alsace
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-27 20:00:00
fin : 2025-11-27 22:00:00
Date(s) :
2025-11-27
Une soirée cinéma pour vibrer au rythme des plus belles aventures de montagne.
Une soirée cinéma pour les amoureux de la montagne et de l’aventure ! Le Xplore Film Tour Alsace propose une sélection de films primés qui célèbrent la liberté, la nature et le goût du défi. .
English :
An evening of cinema to the rhythm of the finest mountain adventures.
German :
Ein Filmabend, um im Rhythmus der schönsten Bergabenteuer zu vibrieren.
Italiano :
Una serata al cinema, dove potrete vivere il meglio delle avventure in montagna.
Espanol :
Una noche en el cine, donde podrá vivir las mejores aventuras en la montaña.
