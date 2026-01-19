Xspeed Ski Tour Initiation ski de vitesse

Sur le plateau de Nyon Morzine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-03-05 16:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Animation itinérante d’initiation et de découverte du ski de vitesse accessible à tous (niveau 3* 5 ans minimum)… de sensibilisation à la vitesse et au port du casque sur une piste sécurisée et réservée à cet effet

.

Sur le plateau de Nyon Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 72 72 info@morzine-avoriaz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Xspeed Ski Tour Speed skiing initiation

Itinerant initiation and discovery of speed skiing open to all (level 3* 5 years old minimum)… to raise awareness of speeding and helmet use on a secure track reserved for this purpose.

L’événement Xspeed Ski Tour Initiation ski de vitesse Morzine a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de Morzine