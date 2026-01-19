Xspeed Ski Tour Initiation ski de vitesse Morzine
Xspeed Ski Tour Initiation ski de vitesse Morzine jeudi 12 février 2026.
Xspeed Ski Tour Initiation ski de vitesse
Sur le plateau de Nyon Morzine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-03-05 16:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Animation itinérante d’initiation et de découverte du ski de vitesse accessible à tous (niveau 3* 5 ans minimum)… de sensibilisation à la vitesse et au port du casque sur une piste sécurisée et réservée à cet effet
.
Sur le plateau de Nyon Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 72 72 info@morzine-avoriaz.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Xspeed Ski Tour Speed skiing initiation
Itinerant initiation and discovery of speed skiing open to all (level 3* 5 years old minimum)… to raise awareness of speeding and helmet use on a secure track reserved for this purpose.
L’événement Xspeed Ski Tour Initiation ski de vitesse Morzine a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de Morzine