XT Style l’art au féminin Beaulieu-lès-Loches samedi 18 octobre 2025.
1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-18
Pendant un week-end, nous vous présentons cinq artistes Malou Ancelin, Hélène Crosnier, Martine Dubois, Annelise Fleuriot et Carolina Fuentealba Baldini. Chacune travaille le textile mais dans des univers bien à elles et très singuliers.
1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 20 44 15 lescourantsdarts.beaulieu@gmail.com
English :
For one weekend, we present five artists: Malou Ancelin, Hélène Crosnier, Martine Dubois, Annelise Fleuriot and Carolina Fuentealba Baldini. Each of them works with textiles, but in their own highly individual worlds.
German :
Ein Wochenende lang stellen wir Ihnen fünf Künstlerinnen vor: Malou Ancelin, Hélène Crosnier, Martine Dubois, Annelise Fleuriot und Carolina Fuentealba Baldini. Jede von ihnen arbeitet mit Textilien, aber in ihrem ganz eigenen, sehr einzigartigen Universum.
Italiano :
Per un fine settimana presentiamo cinque artisti: Malou Ancelin, Hélène Crosnier, Martine Dubois, Annelise Fleuriot e Carolina Fuentealba Baldini. Ognuna di loro lavora con i tessuti, ma in mondi diversi.
Espanol :
Durante un fin de semana, presentamos a cinco artistas: Malou Ancelin, Hélène Crosnier, Martine Dubois, Annelise Fleuriot y Carolina Fuentealba Baldini. Cada una de ellas trabaja con textiles, pero en mundos muy distintos.
