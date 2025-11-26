XTRAIL Commingeois Saint-Bertrand-de-Comminges
XTRAIL Commingeois Saint-Bertrand-de-Comminges dimanche 19 avril 2026.
XTRAIL Commingeois
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
2026-04-19
2 formats 15 km et 580 de D+ 25km et 1280 de D+
Marchés de producteurs et d’artisans. Restauration sur place ( menu à 18€) salade campagnarde , blanquette et riz façon chasseur , fromage , tarte au pommes , café , vin compris .
inscriptions sur https://pyreneeschrono.fr/evenement/xtrail-commingeois/
31510 Haute-Garonne Occitanie
English :
2 formats: 15km and 580 D+ 25km and 1280 D+
Producer and artisan markets. On-site catering (menu at 18?): country salad, blanquette and hunter-style rice, cheese, apple pie, coffee, wine included.
to register, visit: https://pyreneeschrono.fr/evenement/xtrail-commingeois/
L’événement XTRAIL Commingeois Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2025-12-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65