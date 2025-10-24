X’Trem Freeride 2026 SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

X’Trem Freeride 2026

SAINT-LARY-SOULAN Espiaube Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Rassemblement freeride à Saint-Lary avec quelques runs chronométrés en équipes de deux, sur deux jours. Ski, snowboard, télémark… entre garçons, filles ou en duo mixte, tous les formats d’équipes sont les bienvenus pour découvrir les plus beaux spots d’Espiaube.

English :

Freeride event in Saint-Lary with timed runs in teams of two, over two days. Ski, snowboard, telemark… between boys, girls or mixed pairs, all team formats are welcome to discover Espiaube’s most beautiful spots.

German :

Freeride-Treffen in Saint-Lary mit einigen Runs mit Zeitmessung in Zweierteams an zwei Tagen. Ski, Snowboard, Telemark… zwischen Jungen, Mädchen oder im gemischten Duo, alle Teamformate sind willkommen, um die schönsten Spots von Espiaube zu entdecken.

Italiano :

Un evento di freeride a Saint-Lary con una serie di percorsi cronometrati a squadre di due persone, nell’arco di due giorni. Sci, snowboard, telemark… ragazzi, ragazze o coppie miste, tutti i formati di squadra sono benvenuti per scoprire i migliori spot dell’Espiaube.

Espanol :

Un evento de freeride en Saint-Lary con varias bajadas cronometradas en equipos de dos, durante dos días. Esquí, snowboard, telemark… chicos, chicas o parejas mixtas, todos los formatos de equipo son bienvenidos para descubrir los mejores spots de Espiaube.

