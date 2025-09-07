XVIe Route des Toys l’esprit festif du vélo en Bigorre Gare du funiculaire du pic du Jer Lourdes

XVIe Route des Toys l’esprit festif du vélo en Bigorre Gare du funiculaire du pic du Jer Lourdes dimanche 7 septembre 2025.

XVIe Route des Toys l’esprit festif du vélo en Bigorre

Gare du funiculaire du pic du Jer 59 Avenue Francis Lagardère Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

La XVIème édition de la Route des Toys, autrefois appelée “Randonnée des Frères Prat”, organisée par Festovalies en Bigorre, l’association chère à Michel Hauser et Laurent Vignalet, aura lieu le dimanche 7 septembre 2025. Le rendez-vous pour les participants est fixé à 9 heures à la Gare du Pic du Jer, à Lourdes et aura cette année pour parrain l’ancien demi de mêlée Michel Hondagné.

L’itinéraire de cette manifestation cycliste empruntera les routes de Lugagnan, Geu, Boô-Silhen, Ayros-Arbouix, Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas, Luz Saint-Sauveur et Gavarnie, localité où aura lieu la remise des prix à la salle des fêtes.

Le pot de l’amitié récompensera les efforts des participants et précédera un repas amical. Une participation de 25€ sera demandée pour couvrir les frais d’organisation, de sécurité, de transport et de repas.

Pour les accompagnateurs voulant prendre le repas, la participation s ‘élèvera à 20€.

Pour toute personne non licenciée dans un club sportif, il sera demandé obligatoirement un certificat médical récent. De même, une autorisation parentale sera exigée pour les mineurs qui doivent être accompagnés.

Le port du casque est obligatoire. Les personnes désirant participer en vélos électriques sont les bienvenues.

Les participants devront se considérer comme étant en excursion personnelle et respecteront le Code de la route, de même que se soumettre aux consignes de sécurité données par les organisateurs, lesquels déclinent toute responsabilité en cas d’accidents matériels ou corporels, d’où la nécessité d’être couvert par une assurance.

Inscriptions auprès de Bernard Laporte au 06 48 76 51 61 ou bernard.laporte55@ gmail.com

.

Gare du funiculaire du pic du Jer 59 Avenue Francis Lagardère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 48 76 51 61 bernard.laporte55@gmail.com

English :

The 16th edition of the Route des Toys, formerly known as the ?Randonnée des Frères Prat? organized by Festovalies en Bigorre, the association run by Michel Hauser and Laurent Vignalet, will take place on Sunday September 7, 2025. Participants will meet at 9 a.m. at the Gare du Pic du Jer in Lourdes, and this year?s patron will be former scrum-half Michel Hondagné.

The route will take in Lugagnan, Geu, Boô-Silhen, Ayros-Arbouix, Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas, Luz Saint-Sauveur and Gavarnie, where the prize-giving ceremony will be held in the village hall.

A « pot de l’amitié » will reward the efforts of all participants, and will precede a friendly meal. A contribution of 25? will be asked to cover the costs of organization, security, transport and meals.

Accompanying persons wishing to take part in the meal will be charged 20?

Anyone who is not a member of a sports club will be required to produce a recent medical certificate. Similarly, parental authorization will be required for minors who must be accompanied.

Helmets must be worn. Anyone wishing to take part on an electric bike is welcome to do so.

Participants must consider themselves to be on a personal excursion, respecting the Highway Code and complying with the safety instructions given by the organizers, who decline all responsibility for accidents to persons or property, hence the need for insurance cover.

To register, contact Bernard Laporte on 06 48 76 51 61 or bernard.laporte55@ gmail.com

German :

Die XVI. Ausgabe der Route des Toys, früher « Randonnée des Frères Prat » genannt, wird von Festovalies en Bigorre, dem Verein von Michel Hauser und Laurent Vignalet, organisiert und findet am Sonntag, den 7. September 2025, statt. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Bahnhof Gare du Pic du Jer in Lourdes. Der ehemalige Halbspieler Michel Hondagné steht dieses Jahr Pate.

Die Strecke führt durch Lugagnan, Geu, Boô-Silhen, Ayros-Arbouix, Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas, Luz Saint-Sauveur und Gavarnie, wo die Siegerehrung im Festsaal stattfindet.

Die Teilnehmer werden für ihre Anstrengungen mit einem Umtrunk belohnt, dem ein freundschaftliches Essen vorausgeht. Die Kosten für die Organisation, die Sicherheit, den Transport und das Essen werden mit einem Beitrag von 25 Euro berechnet.

Für Begleitpersonen, die am Essen teilnehmen möchten, beträgt der Beitrag 20 Euro.

Für alle Personen, die nicht in einem Sportverein lizenziert sind, wird ein aktuelles ärztliches Attest verlangt. Minderjährige, die begleitet werden müssen, benötigen eine elterliche Erlaubnis.

Das Tragen eines Helms ist Pflicht. Personen, die mit Elektrofahrrädern teilnehmen möchten, sind herzlich willkommen.

Die Organisatoren lehnen jede Haftung für Unfälle mit Personen- oder Sachschäden ab, weshalb eine Versicherung abgeschlossen werden muss.

Anmeldung bei Bernard Laporte unter 06 48 76 51 61 oder bernard.laporte55@ gmail.com

Italiano :

La 16ª edizione della Route des Toys, precedentemente nota come « Randonnée des Frères Prat », organizzata da Festovalies en Bigorre, l’associazione diretta da Michel Hauser e Laurent Vignalet, si svolgerà domenica 7 settembre 2025. I partecipanti si ritroveranno alle 9 del mattino alla Gare du Pic du Jer di Lourdes e il patrono di quest’anno sarà l’ex mediano di mischia Michel Hondagné.

Il percorso di questa manifestazione ciclistica toccherà Lugagnan, Geu, Boô-Silhen, Ayros-Arbouix, Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas, Luz Saint-Sauveur e Gavarnie, dove si terrà la cerimonia di premiazione nella sala del villaggio.

I partecipanti saranno ricompensati per i loro sforzi con un aperitivo, seguito da un pasto conviviale. Verrà chiesto un contributo di 25 euro per coprire i costi di organizzazione, sicurezza, trasporto e pasto.

Per gli accompagnatori che desiderano partecipare al pasto, il contributo sarà di 20 euro.

Chi non è iscritto a un club sportivo dovrà presentare un certificato medico recente. Allo stesso modo, per i minori che devono essere accompagnati sarà necessaria l’autorizzazione dei genitori.

È obbligatorio indossare il casco. Chiunque desideri partecipare con una bicicletta elettrica è il benvenuto.

I partecipanti devono considerarsi in escursione personale e rispettare il Codice della Strada, nonché le indicazioni di sicurezza fornite dagli organizzatori, che declinano ogni responsabilità in caso di incidenti a cose o persone, da cui la necessità di essere coperti da assicurazione.

Per iscriversi, contattare Bernard Laporte al numero 06 48 76 51 61 o bernard.laporte55@ gmail.com

Espanol :

El domingo 7 de septiembre de 2025 tendrá lugar la 16ª edición de la Ruta de los Juguetes, antes conocida como « Randonnée des Frères Prat », organizada por Festovalies en Bigorre, la asociación dirigida por Michel Hauser y Laurent Vignalet. Los participantes se reunirán a las 9 de la mañana en la Gare du Pic du Jer de Lourdes, y el padrino de este año será el ex scrum-half Michel Hondagné.

El recorrido de esta prueba ciclista pasará por Lugagnan, Geu, Boô-Silhen, Ayros-Arbouix, Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas, Luz Saint-Sauveur y Gavarnie, donde se celebrará la ceremonia de entrega de premios en el ayuntamiento del pueblo.

Los participantes serán recompensados por sus esfuerzos con una bebida, seguida de una comida amistosa. Se pedirá una contribución de 25 euros para cubrir los gastos de organización, seguridad, transporte y la comida.

Para los acompañantes que deseen participar en la comida, la contribución será de 20 euros.

Las personas que no pertenezcan a un club deportivo deberán presentar un certificado médico reciente. Asimismo, se requerirá autorización paterna para los menores que deban ir acompañados.

Es obligatorio el uso del casco. Las personas que deseen participar en bicicleta eléctrica son bienvenidas.

Los participantes deben considerar que se trata de una excursión personal y respetar el Código de Circulación, así como cumplir las instrucciones de seguridad dadas por los organizadores, que declinan toda responsabilidad en caso de accidentes materiales o daños personales, de ahí la necesidad de estar cubierto por un seguro.

Para inscribirse, póngase en contacto con Bernard Laporte en el 06 48 76 51 61 o bernard.laporte55@ gmail.com

L’événement XVIe Route des Toys l’esprit festif du vélo en Bigorre Lourdes a été mis à jour le 2025-08-24 par OT de Lourdes|CDT65