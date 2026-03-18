XVIIe Festival Cinespañol à Montignac-Lascaux Place Bertran de Born Montignac-Lascaux
XVIIe Festival Cinespañol à Montignac-Lascaux Place Bertran de Born Montignac-Lascaux samedi 28 mars 2026.
XVIIe Festival Cinespañol à Montignac-Lascaux
Place Bertran de Born Cinéma Vox Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
17h film documentaire Mourir à Madrid . 18h30 vernissage de l’exposation De pàpel y hierros , 19h15 repas paêlla. 21h15 Cervantes, avant Don Quichotte . 6,50€ à 20€
Pour le 17ème Festival CINESPAGNOL en Dordogne, organisé par l’association Estupendo et José Santos-Dusser, CinéToile et le cinéma Vox, vous propose Deux films, une exposition et un repas paëlla.
A 17h Mourir à Madrid , film documentaire de Frédéric Rossif
A 18h30 Vernissage de l’exposition De Papel y Hierros Artistes Cécile Poncet et Michel Alalinarde au Prieuré (23 mars au 6 avril)
A 19h15 repas paella (salle du M3) Réservation avant le 25 mars !
A 21h15 Cervantes, avant Don Quichote d’Alejandro Amenabar, 2O25 .
Place Bertran de Born Cinéma Vox Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 86 78 42
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English : XVIIe Festival Cinespañol à Montignac-Lascaux
5pm: documentary film Dying in Madrid . 6:30pm: opening of De pàpel y hierros exhibition, 7:15pm: paêlla dinner. 9:15pm: Cervantes, before Don Quixote . 6,50? à 20?
L’événement XVIIe Festival Cinespañol à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère