XX ELLES salle surcouf espace bouvet Saint-Malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

2026-01-30 20:15:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Plus de 50 ans la vie qu’on nous propose arthrose, ostéoporose, ménopause, vie morose.

La vie en XX Elles plus naturelles, plus spirituelles, plus sensuelles, plus exceptionnelles.

Jeu théâtrale d’improvisation sur un mode de réflexion, d’échanges et d’humour. .

