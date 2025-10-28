XX ème séminaire des Deux Navarre Saint-Étienne-de-Baïgorry

XX ème séminaire des Deux Navarre Saint-Étienne-de-Baïgorry mardi 28 octobre 2025.

XX ème séminaire des Deux Navarre

Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

9h30, accueil des participants. 9h50, mot de bienvenue du Maire de Saint-Etienne-de-Baigorry, Antton Curutcharry.

10h-10h45 Marie Hirigoyen Bidart Quelle place pour la Navarre dans les archives sonores collectées dans la première moitié du XXème siècle ?

10h45-11h, danse Euskaldunak Sorginak proposée par Arrola Dantza Taldea de Baigorri.

11h-11h45, Mikel Aranburu Danses et musiques qui survolent les cols et unissent la Navarre

11h45-12h, pause.

12h-12h45, visite guidée du village de Saint-Etienne-de-Baigorry.

12h45-13h, intervention de Ana Ollo Hualde, 2ème vice présidente et Conseillère Mémoire, Citoyenneté, Action Extérieure et Langue Basque de la Communauté Forale de Navarre.

13h-13h15, clôture du séminaire par Antton Curutcharry, maire de Saint-Etienne-de-Baigorry

13h15, buffet.

Nous vous remercions de confirmer votre présence par mail avant le samedi 25 octobre .

Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contcat@terresdenavarre.fr

