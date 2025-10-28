XX ème séminaire des Deux Navarre Saint-Étienne-de-Baïgorry
Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
9h30, accueil des participants. 9h50, mot de bienvenue du Maire de Saint-Etienne-de-Baigorry, Antton Curutcharry.
10h-10h45 Marie Hirigoyen Bidart Quelle place pour la Navarre dans les archives sonores collectées dans la première moitié du XXème siècle ?
10h45-11h, danse Euskaldunak Sorginak proposée par Arrola Dantza Taldea de Baigorri.
11h-11h45, Mikel Aranburu Danses et musiques qui survolent les cols et unissent la Navarre
11h45-12h, pause.
12h-12h45, visite guidée du village de Saint-Etienne-de-Baigorry.
12h45-13h, intervention de Ana Ollo Hualde, 2ème vice présidente et Conseillère Mémoire, Citoyenneté, Action Extérieure et Langue Basque de la Communauté Forale de Navarre.
13h-13h15, clôture du séminaire par Antton Curutcharry, maire de Saint-Etienne-de-Baigorry
13h15, buffet.
Nous vous remercions de confirmer votre présence par mail avant le samedi 25 octobre .
Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contcat@terresdenavarre.fr
